Nordische Kombination Deutsche Kombinierer nach dem Springen in Lauerstellung Stand: 21.12.2024 10:54 Uhr

Beim Wetter-Chaos am Freitag in Ramsau war die deutsche Erfolgsserie gerissen. Am Samstag (21.12.2024) nahmen die DSV-Kombinierer bei Gefrierschrank-Temperaturen wieder Kurs auf das Podest, brauchen aber schnelle Beine.

Nach dem Springen haben vor allem die beiden Oberstdorfer Julian Schmid und Vinzenz Geiger noch gute Chancen, erneut auf das Treppchen zu laufen. Die Entscheidung fällt ab 13.15 Uhr (Sportschau-Livestream) im Rennen über 10 Kilometer.

Riiber diesmal "nicht vom anderen Stern"

Anders als sonst flog der Norweger Jarl Magnus Riiber beim Weltcup in Ramsau am Dachstein nicht in einer eigenen Liga. Mit "nur" 92,5 Metern segelte der Dominator nur 2,5 Meter weiter als Schmid und Geiger. Die Jäger gehen nur neun bzw. 13 Sekunden hinter Riiber in die Loipe, brauchen allerdings eine Aufholjagd, denn auf der Schanze dominierte diesmal der Japaner Ryota Yamamoto, der mit 97,5 Metern in Führung liegt und 26 Sekunden vor vier Österreichern startet.

Schmid (11.) und Geiger (15.) - rund eine Minute Rückstand auf Yamamoto - ist es aber absolut zuzutrauen, die Lücke nach vorn zu schließen. Der Oberstdorf-Express zeigte sich in dieser Saison schon mehrfach von seiner Schokoladenseite.

Rydzek schon weit zurück

Dagegen ist Johannes Rydzek, der in dieser Saison seinen ersten Weltcup-Sieg seit fast sechs Jahren feierte, nach dem Springen weit abgeschlagen. Mit nur 83,5 Metern hat er als 35. mit 1:59 Minuten Rückstand wohl keine Chance auf die nächste Top-Platzierung.

Bester Deutscher nach dem Springen ist Wendelin Thannheimer, der einen guten Sprung erwischte und mit viel Energie auf 92 Meter segelte. Das reichte für Platz sieben. Thannheimer geht 40 Sekunden nach Watabe ins Rennen.

Aufholjagd von Faißt und Co.?

Manuel Faißt (SV Baiersbronn/85 Meter/+ 1:26 Minuten) und David Mach (TSV Buchenberg/87,5 Meter/+1:33 Minuten) haben schon einen deutlichen Rückstand auf die Besten, können aber zumindest auf der Loipe gemeinsame Sache machen. Terence Weber (SSV Geyer/91,5 Meter) geht 20 Sekunden früher ins Rennen, ist läuferisch aber nicht ganz so stark einzuschätzen.

Der Weg nach vorn ist dagegen für Youngster Tristan Sommerfeldt schon extrem weit. Mit nur 82 Metern liegt der 20-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal schon fast drei Minuten zurück.

(Zu) lange Weihnachtspause

Nach dem Weltcup-Wochenende in der Ramsau geht es für die Kombinierer erst am 17. Januar in Schonach - dem einzigen Weltcup in Deutschland - weiter. Insgesamt stehen nur acht Weltcup-Wochenenden an - weniger waren es zuletzt vor 14 Jahren.