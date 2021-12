Deutsche Langlauf-Sprinter beim Heim-Weltcup chancenlos

Knappe Entscheidungen bei den Frauen

Anne Winkler war als erste Deutsche im Viertelfinale im Einsatz. Sie lief lange Zeit auf Position zwei, wurde aber auf der Zielgeraden noch abgefangen und verpasste so als Dritte den Halbfinaleinzug. Als 13. in der Endabrechnung schaffte sie aber zumindest die halbe Olympia-Norm.

Ähnlich wie Winkler erging es Victoria Carl, die im Schlussspurt nicht genug Körner hatte und trotz freier Bahn noch zwei Läuferinnen an sich vorbeiziehen lassen musste. Im gleichen Lauf kam Laura Gimmler hinter ihrer Teamkollegin als Fünfte in Ziel. " Es ist heute nicht ganz geglückt, aber insgesamt war es für mich ganz in Ordnung ", sagte die zuletzt leicht angeschlagene Carl.

Sophie Krehl wurde in ihrem Viertelfinale durch einen Sturz zweier Konkurrentinen ausgebremst und verlor den Anschluss an die Spitze. So hatte sie keine Chance mehr auf die nächste Runde. Alexandra Danner musste in ihrem Lauf unter anderem gegen die spätere Siegerin Dahlquist ran und wurde abgeschlagen Sechste. Im letzten der fünf Viertelfinal-Läufe war Coletta Rydzek dabei, kam aber nicht über Rang vier hinaus. Zudem verpasste sie eine mögliche Qualifikation über die Lucky-Loser-Regel um lediglich 0,25 Sekunden.

Deutsche Männer erleben Debakel

Die deutschen Männer haben beim Heim-Weltcup eine bittere Enttäuschung erlebt und es zum Teil deutlich nicht unter die besten 30 geschafft. Anian Sossau war als 38. noch am nächsten an der möglichen Viertelfinalteilnahme dran, verpasste die Qualifikation aber um 1,5 Sekunden. Jan Stölben, Marius Kastner, Max Olex, Florian Knopf, Maxim Cervinka und Marius Bauer landeten abgeschlagen auf den 60er- und 70er-Plätzen. Thomas Bing beendete die zwei Runden erst gar nicht.