Langlauf | Weltcup in Lillehammer

Karlsson gewinnt nächsten Schlagabtausch gegen Johaug

Therese Johaug gegen den Rest der Welt: Die norwegische Überläuferin hat im Rennen über zehn Kilometer bereits die zweite Niederlage in dieser Saison einstecken müssen. Wie schon im klassischen Rennen in Ruka in der Vorwoche war am Samstag (04.12.2021) Schwedens Shootingstar Frida Karlsson auch in der freien Technik schneller. Die deutschen Frauen verpassten einen Platz unter den besten Zehn.