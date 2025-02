Para Langlauf-WM Wickler holt zum Abschluss WM-Bronze Stand: 14.02.2025 13:59 Uhr

Anja Wicker hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) zum Abschluss der Skilanglauf-Weltmeisterschaften im italienischen Toblach die nächste Medaille beschert.

Nach Gold über 10 km sowie Bronze mit der Mixed-Staffel sicherte sich die 33-Jährige aus Stuttgart im Einzel über 20 km der sitzenden Startklasse in der freien Technik am Freitag Platz drei. Wicker, in der Vorwoche mit zweimal Silber sowie Bronze bei der Biathlon-WM auf der Pokljuka, musste sich in 1:17:33,1 Stunden nur der Chinesin Wang Shiyu (1:14:19,0) und ihrer Dauerkonkurrentin Kendall Gretsch (1:14:42,1) geschlagen geben. " Dass ich in jedem WM-Rennen eine Medaille gewonnen habe, das ist sowas von verrückt ", sagte Wicker.

Walter verpasst Podium nur knapp

In der Klasse der Sehbehinderten verpassten Leonie Walter und Johanna Recktenwald mit ihren Ersatzguides Robin Wunderle und Florian Baumann das Podest auf den Rängen vier und fünf knapp. Walter, zum Auftakt über die halbe Distanz im klassischen Stil noch mit Bronze, lag zwei Minuten hinter dem dritten Platz, Recktenwald folgte mit fast siebeneinhalb Minuten Rückstand dahinter.

Der Sieg ging an die Chinesin Wang Yue. Bei den stehenden Männern wurde Marco Maier, der tags zuvor die Mixed-Staffel mit einem starken Zielsprint noch zu Bronze geführt hatte, Neunter. Maximilian Weidner kam direkt dahinter auf Rang zehn.

Top-Ten-Plätze für Volkert und Bold

In der sehbehinderten Männer-Klasse belegten Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb und Theo Bold mit seinem Bruder Jakob ebenfalls die Plätze neun und zehn. Insgesamt schloss das deutsche Team die Titelkämpfe mit fünf Medaillen ab. In zwei Wochen steht im norwegischen Steinkjer der nächste Weltcup an, bevor Anfang März die Sprint-WM in Trondheim folgt.