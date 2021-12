Langlauf | Weltcup in Lillehammer

Deutsche Langläufer bei Staffel-Show der Top-Nationen auf Platz sieben

Die norwegischen Männer haben beim Weltcup in Lillehammer alles abgeräumt - auch den Sieg in der Staffel. Das deutsche Quartett erlebte am Sonntag (5.12.21) alles: Sturzpech, Aufholjagd und am Ende Platz sieben.