Weltcup in Estland Langläufer erobern Festivalgelände in Tallinn Stand: 18.03.2025 15:09 Uhr

Für die Langläufer steht am Mittwoch ein besonderes Weltcup-Rennen an. Auf einem Festivalgelände mitten in Tallinn kämpfen Victoria Carl, Laura Gimmler und Co. um wichtige Punkte.

Nach der Premiere im Jahr 2023 kehren die Langläufer am Mittwoch (19.03.2025, ab 18 Uhr im Sportschau-Ticker) wieder nach Tallinn zurück: Auf einem Festivalgelände mitten in der estnischen Hauptstadt kämpfen Victoria Carl, Laura Gimmler und Co. beim City-Event um den Sieg.

Das Areal ist eigentlich bekannt für seine großen Kultur-Veranstaltungen. Die größten Freiluftkonzerte der Region und das traditionelle Liederfest finden auf dem Gelände statt. Am Mittwoch aber übernimmt die Langlauf-Elite die Show. Die Frauen und Männer kämpfen in jeweils einem Sprintrennen um den Sieg und um wichtige Weltcuppunkte. "Die Location bietet perfekte Bedingungen für einen City-Nachtsprint - und wir wollen mit starken Leistungen zu einer großartigen Show beitragen" , sagte Trainer Michael Bonfert.

Sofie Krehl sprintete im vergangenen Jahr hinter Jasmina Kahara her.

Gesamtweltcup - Carl will Platz zwei verteidigen

Vor allem Carl will in Estland weitere Punkte holen - immerhin hat die 29-Jährige ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup zu verteidigen. Die große Kugel hingegen ist bereits außer Reichweite. Die dominierende US-Amerikanerin Jessie Diggins liegt über 400 Punkte vor Carl - und ist wohl kaum mehr einzuholen.

Auch für Helen Hoffmann geht es darum, im Sprint wertvolle Zähler mitzunehmen, damit sie ihr U23-Trikot bis zum Saisonende behaupten kann.

Für die Sprinterinnen Coletta Rydzek und Laura Gimmler ist das Rennen mit Blick auf die Sprintwertung wichtig. Gimmler liegt aktuell auf Platz fünf, Rydzek auf sieben. Weil aktuell zwischen Platz zwei und Platz sieben nur knapp über hundert Punkte liegen, haben die beiden DSV-Starterinnen noch beste Chancen auf die Top drei.

Laura Gimmler hat schlechte Erinnerungen an Tallinn

Laura Gimmler aber geht mit gemischten Gefühlen an den Start - nach der Premiere in Tallin im Jahr 2023 zählt sie nicht zu den Fans des Austragungsortes: "An den Weltcup in Tallinn habe ich nicht die besten Erinnerungen. Das Rennen war damals extrem hektisch" , so die 31-Jährige. "Dieses Mal möchte ich es jedoch besser machen, über mich hinauswachsen und möglichst viele Punkte sammeln."

Das deutsche Aufgebot für Tallinn

Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis)

Laura Gimmler (SC Oberstdorf)

Helen Hoffmann (WSV Oberhof)

Sofie Krehl (SC Oberstdorf)

Coletta Rydzek (SC Oberstdorf)

Marius Kastner (SC Neubau)

Jan Stölben (SLV Ernstberg)