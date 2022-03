Schweden gewinnt Team-Sprint-Premiere der Langläufer

Schweden dominiert nach Belieben

Sprint-Olympiasiegerin Sundling und der Routinier Halfvarsson waren die großen Favoriten in dem Rennen und wurden dieser Rolle von Anfang an gerecht. Völlig sprint-untypisch liefen sie früh einen großen Vorsprung heraus und verwalteten den sicher bis ins Ziel. Auf der Zielgeraden hatte Halfvarsson sogar Zeit, sich eine schwedische Fahne zu schnappen – für einen Sprintwettbewerb dürfte das eine Premiere gewesen sein.

Gimmler und Brugger bis zum Schluss im Rennen

Laura Gimmler

Für den DSV gingen Laura Gimmler und Janosch Brugger an den Start. Die beiden schlugen sich in dem als Ausscheidungsrennen ausgetragenen Wettbewerb mehr als achtbar, blieben bis zuletzt dabei und landeten auf Platz sechs. Das geplante zweite deutsche Team mit Pia Fink und Jonas Dobler trat nicht an, nachdem beide bereits in der Mixed-Staffel im Einsatz waren.

Neuer Wettbewerb - Teamsprint als Ausscheidungsrennen

Insgesamt nahmen 17 Teams das Rennen auf. Anders als im normalen Teamsprint liefen beide Team-Mitglieder nicht drei, sondern je sechs Runden. Diese waren mit einem Kilometer allerdings kürzer als normale Sprintrunden. Zuerst starteten die Frauen, dann die Männer. Nach jeder zweiten Runde schieden die beiden letzten Teams aus, sodass nur noch sieben Teams die letzten beiden Runden in Angriff nahmen.

Quelle: dko