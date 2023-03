Langlauf-Weltcup in Drammen Laura Gimmler verpasst das Podest ganz knapp Stand: 14.03.2023 15:42 Uhr

Starke Vorstellung von Laura Gimmler beim Weltcup-City-Sprint im norwegischen Drammen. Die 29-Jährige kam ins Finale und belegte dort ihr bislang bestes Weltcupergebnis mit Platz vier. Bei den Männern feierten die Norweger einen erwarteten Doppelsieg.

Laura Gimmler vom SC Oberstdorf zeigte insgesamt drei beherzte Rennen und hatte im Finale Pech: Nur 0,33 Sekunden fehlten der 29-Jährigen aufs Podest. Auf der Zielgeraden kam sie zwar nochmal ganz nah an Tiril Udnes Weng heran, es reichte aber nicht mehr ganz zu Platz drei.

Zuvor hatte Gimmler ihren Viertelfinallauf gewonnen und sich anschließend in einem stark besetzten Halbfinale als Dritte über die Zeit durchgesetzt. Den Sieg in Drammen feierte die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor den erfahrenen Größen Jonna Sundling und Tiril Udnes Weng, die damit auch ihre Führung im Gesamtweltcup behauptete.

Die Schweizerin Nadine Fähndrich - bisher Zweite im Sprint-Weltcupwertung - verlor durch einen Sturz im Halbfinale alle Chancen auf den Finaleinzug, sammelte als Neunte aber immerhin noch ein paar Weltcuppunkte und machte auf ihre stärkste Konkurrewntin Maja Dahlqvist sogar Boden gut.

Jouve verhindert norwegischen Dreifachsieg

Bei den Männern kam es auf dem engen Kurs in der Innenstadt der 65.000-Einwohner-Stadt hinauf zur Bragernes-Kirche wieder mal zu einem fast rein norwegischen Finale. Lediglich der Franzose Richard Jouve schmuggelte sich zwischen die Skandinavier und schnappte sich im Finale Platz drei. Es siegte Johannes Hoesflot Kläbo vor seinem Landsmann Erik Valnes. Deutsche waren in Drammen nicht am Start.

Kläbo baute durch den Sieg sowohl seine Führung im Gesamtweltcup wie auch in der Sprintwertung aus. Sein hartnäckigster Verfolger im Sprint, der Franzose Lucas Chavanat, schied ebenso wie der Gesamtweltcupzweite Pal Golberg im Halbfinale aus.