Langlauf Katharina Hennig holt ihren ersten Weltcup-Sieg Stand: 07.01.2023 12:32 Uhr

Katharina Hennig zeigt sich auf beim vorletzten Rennen der Tour de Ski in Topform. Die 26-Jährige gewinnt im Schlussprint über die 15 Kilometer.

Langläuferin Katharina Henning läuft bei der Tour de Ski weiter einem starken Gesamt-Ergebnis entgegen. Nach Platz vier im Sprint, konnte die Spezialistin für Distanzrennen am Samstag (7.01.23) über die 15 Kilometer im klassischen Stil den ersten Weltcup-Sieg feiern. " Ich bin einfach glückselig gerade ", strahlte Hennig im ZDF-Interview. In das letzte Rennen der Tour geht die 26-Jährige am Sonntag jetzt als Vierte der Gesamtwertung. Für den Schlussanstieg auf die Alpe Cernis will sie dann die letzten Körner zusammenkratzen.

Hennig läuft taktisch klug zum Erfolg

Hennig war das Rennen in der Spitzengruppe mit der in der Gesamtwertung führenden Schwedin Frida Karlsson gelaufen. 1,1 Kilometer vor dem Ziel lag die 26-Jährige als Zweite hinter Kerttu Niskanen und noch vor Karlsson auf Podestkurs. Als Vierte mischte Rosie Brennan bei der Verteilung der Podestplätze mit.

In der Führungsgruppe sollte sich der Sieg im Zielsprint entscheiden. Und den entschied Hennig sensationell für sich. Karlsson festigte ihre Führung in der Gesamtwertung mit Platz zwei. Niskannen wurde Dritte.