Langlauf in Les Rousses Skilangläuferin Gimmler verpasst Überraschung im Sprint Stand: 28.01.2023 16:24 Uhr

Es sah nach einer Überraschung aus: Laura Gimmler trumpfte im Weltcupsprint im französischen Les Rousses mit einem starken Viertelfinale auf, im Halbfinale war dann aber doch Endstation.

Nein, Zufall war der starke Auftritt von Laura Gimmler vom SC Oberstdorf beim Weltcup-Sprint im französischen Les Rousses nicht. Die 29-Jährige kann sprinten, verbuchte ihre besten Ergebnisse stets auf der kurzen Strecke.

Bei der Premiere in Les Rousses war Gimmler in der Qualifikation die zweitschnellste. Im Viertelfinale trumpfte sie mit Laufbestzeit auf und erreichte die Runde der besten Zwölf. Dort musste sie die Segel streichen. Gimmler hielt sich im Halbfinale zunächst geschickt im Windschatten, verpasste aber am Berg den Antritt und kam als Fünfte ins Ziel. In der Endabrechung wurde Gimmler, die im deutlich schnelleren Halbfinale laufen musste, Neunte.

Premierensieg für Skistad

Ihren ersten Saisonsieg sicherte sich die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor den Schwedinnen Emma Ribom und Maja Dahlqvist.

Coletta Rydzek verpasst Halbfinals

Neben Gimmler hatte auch Coletta Rydzek (SC Oberstdorf) die Qualifikationshürde übersprungen. Die Schwester von Kombinierer Johannes Rydzek landete auf dem 15. Platz. Team-Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) war bereits in der Qualifikation gescheitert. Ihre Gold-Kollegin von Peking Katharina Hennig, die am 7. Januar für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009 gesorgt hatte, ist in Les Rousses nicht am Start und wird erst am kommenden Wochenende in Toblach in den Weltcup zurückkehren.

Keine DSV-Starter in den Sprintfinals

Bei den Männern war Janosch Brugger im Sprint Alleinunterhalter. Der Langläufer vom WSG Schluchsee blieb allerdings schon in der Qualifikation hängen. Er war 9,85 Sekunden langsamer als Qualisieger Johannes Hösflot Kläbo. Der Norweger musste sich im Finale geschlagen geben und wurde "nur" Zweiter. Richard Jouve aus Frankreich sprintete zum Sieg. Paal Goldberg aus Norwegen wurde Dritter.

Johannes Hoesflot Klaebo verlor das Sprintfinale und wurde Zweiter.

Premiere ohne viele Top-Athleten

Der Skilanglauf-Weltcup-Zirkus macht zum ersten Mal Station in Les Rousses in Frankreich. Viele Athletinnen lassen die Station aus Krankheits- oder Regenerationsgründen aus. Einige deutsche Athleten versuchen bei den Weltcup-Rennen noch das Ticket für die WM in Planica zu lösen.