Langlauf in Ruka Hennig und Carl laufen in die Top 6 Stand: 25.11.2023 11:06 Uhr

Top-Resultat für die deutschen Läuferinnen beim Langlauf-Weltcup in Ruka: Über die 10 Kilometer liefen Katharina Hennig und Victoria Carl am Samstag (25.11.2023) auf die Ränge fünf und sechs. Der Sieg ging erneut nach Schweden.

Ebba Andersson sicherte sich in 26:46.7 Minuten den Sieg, in die Gilde der Schwedinnen schob sich dann aber die Amerikanerin Rosie Brennen (+4,9 Sekunden) vor Frida Karlsson (+9,9) und der aufstrebenden Moa Ilor (22,2).

Mutiger Auftakt von Hennig

Hennig war extrem mutig und angriffslustig in das Rennen gegangen, lag bei der ersten Zwischenzeit nach 1,1 Kilometern sogar in Führung. Auch Victoria Carl legte sehr gut los, zur Mitte des Rennens lagen die beiden deutschen Top-Läuferinnen auf den Rängen vier und fünf, jeweils nur wenige Sekunden von der Spitze entfernt.

Für kurze Zeit deutsche Doppelführung

Als Carl mit Startnummer 34 ins Ziel lief, durfte sie mit ihren 27:19,4 Minuten direkt in die Leaderbox durchlaufen - abgelöst wurde sie dann von ihrer Teamkollegin Hennig, die mit Startnummer 42 am Ende nur hauchdünne 1,1 Sekunden schneller war.

Die deutsche Doppelführung hielt allerdings nur ganz kurz. Kaum hatte Hennig in der Leaderbox Platz genommen, stürmte auch schon Frida Karlsson vorbei, die Schwedin hatte satte 21,7 Sekunden Vorsprung auf Hennig. An Karlsson zogen dann auch noch Brennan und Andersson vorbei, sehr beeindruckend lief am Ende die junge Schwedin Moa Ilor, die die beiden Deutschen noch verdrängte.

Carl träumt vom Einzelpodest

Victoria Carl freute sich anschließend am Sportschau-Mikrofon: "Ich bin super-glücklich, es hat taktisch und technisch alles super zusammengepasst. Jetzt freue ich mich total auf die 20 Kilometer, da will ich meine Stärken auch wieder ausspielen - und gerne auch mein erstes Einzelpodest schaffen."

Auch Hennig war glücklich: "Meine Zielvorgabe war ein Platz in den Top-Sechs, das habe ich erfüllt. Ich hatte noch den Sprint vom Vortag in den Beinen, ein entspanntes Rennen war es nicht, aber ich bin sehr zufrieden. Mit dem Rennen über 20 Kilometer stehe ich etwas auf Kriegsfuß, aber ich will mich lange im Hauptfeld halten und dann sehen, was geht."

Das deutsche Aufgebot für Ruka/Kuusamo:

Frauen: Victoria Carl (Zella-Mehlis), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Sofie Krehl (Oberstdorf), Lisa Lohmann (Oberhof), Coletta Rydzek (Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)

Männer: Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Schluchsee), Albert Kuchler (Lam), Florian Notz (Römerstein), Anian Sossau (Eisenärzt), Jan Stölben (Ernstberg)