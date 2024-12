Tour de Ski Deutsche Langläuferinnen bei Diggins-Show chancenlos Stand: 29.12.2024 13:22 Uhr

Ohne Massenstart-Expertin Katharina Hennig, die kurz vor der Tour des Ski wegen gesundheitlichen Problemen absagte, sind die deutschen Ski-Langläuferinnen beim Klassik-Massenstart über 15 Kilometer in Toblach der Weltspitze hinterhergelaufen. Beim Sieg der US-Amerikanerin Jessie Diggins (USA) lief Victoria Carl als beste Deutsche auf den 17. Platz.

In der malerischen Nordic Arena von Toblach sorgte Diggins für den nächsten Glanzpunkt. Die Amerikanerin schnappte sich im zweiten Rennen den zweiten Sieg. Im Zielsprint setzte sich die Führende der Tour-Wertung entscheidend ab und verwies Kerttu Niskanen (Finnland/+ 0,5 Sekunden) und Astrid Oeyre Slind (Norwegen/ + 0,7 Sekunden) auf die Plätze.

Stotterstart - aber nur bei der Technik

Startprobleme hatte zunächst der Veranstalter. Weil die Zeitmessung nicht passte, warteten die verbliebenen 63 Athletinnen ungewohnt lange auf den Startschuss. Auf der Strecke zündeten die Favoritinnen Niskanen (Finnland) sowie die beiden Norwegerinnen Therese Johaug und Slind im Doppelstockschub sofort den Turbo und drückten auf die Tube. Während die Skandinavierinnen das Tempo machten, hielt sich Diggins clever im Windschatten, sparte so Kräfte und hatte auf den entscheidenden letzten Metern die meisten Kraftreserven.

Therese Johaug während der zweiten Etappe der Tour de Ski

Carl: "Mir war im Ziel schlecht"

Das Tempo auf dem knüppelharten, bestens präparierten Untergrund blieb hoch. Das bekam auch die deutsche Hoffnungsträgerin Carl zu spüren, die in der Vergangenheit oft mit dem Massenstart haderte und auch in Toblach nie in die Entscheidung eingreifen konnte. Lediglich in der zweiten Runde hatte die Thüringerin Kontakt zur Spitzengruppe. Zur Hälfte des Rennen betrug der Rückstand von Carl auf die Besten aber schon eine halbe Minute.

Am Ende kam die 29-Jährige auf Platz 17. ins Ziel. "Wir waren mit dem Ski nicht ganz so dabei", sagte Carl, die sich auch körperlich nicht fit fühlte: "Mir war sehr schlecht im Ziel" , erklärte sie im ZDF. " Die Techniker sind auch nur Menschen. Ich kann es nicht besser. Die Techniker geben immer ihr Bestes ", zeigte die Thüringerin Verständnis für die nicht idealen Bretter.

Als 17. war Carl die beste Deutsche, hat aber in Tour-Gesamtwertung schon einen großen Rückstand. Sprinterin Laura Gimmler kam als 19. in die Top 20 und war damit zufrieden: "Das macht Freude und Mut" , sagte sie glücklich im ZDF. Katherine Sauerbrey (23.), Helen Hoffmann (26.) und Pia Fink (29) liefen in die Top 30. Lisa Lohmann wurde am Ende 36.

Diggins führt vor Niskanen

In der Gesamtwertung führt Diggins mit 38 Sekunden Vorsprung auf Niskanen, Johaug (+1:14 Minuten) ist Sechste. Gimmler liegt als beste DSV-Läuferin auf Rang 16 (+2:09). Carl, die im Vorjahr lange um eine Podestplatzierung gekämpft hatte und letztlich Gesamt-Neunte geworden war, hat als 22. bereits 2:36 Minuten Rückstand.

Krehl steigt aus

Das deutsche Team war kurz vor der zweiten Etappe weiter geschmolzen: Der Deutsche Skiverband (DSV) gab bekannt, dass Sofie Krehl auf weitere Starts verzichten wird. " Als Sprinterin ist der nächste Sprint erst in Val di Fiemme und bis dahin kommen einige harte Distanzrennen, die der Weiterentwicklung der Sprintleistung nicht unbedingt zuträglich sind" , teilte der DSV kurz vor dem Rennen mit. Krehl wolle den Fokus auf die Weltmeisterschaften in Trondheim legen. Schon vor der Tour de Ski hatten Katharina Hennig und Coletta Rydzek aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Langläuferin Sofie Krehl ist bei der Tour de Ski ausgestiegen.

Die nächsten Stationen der Tour de Ski

Toblach

31.12. 11:30 Uhr: Männer, Intervallstart 20 km F

31.12., 14:45 Uhr: Frauen, Intervallstart 20 km F

01.01., 10:30 Uhr: Männer, Verfolgung 15 km C

01.01., 12:30 Uhr: Frauen, Verfolgung 15 km C

Val di Fiemme

03.01., 12:15 Uhr: Qualifikationen Frauen/Männer, Sprint C

03.01., 14:45 Uhr: Finals Frauen/Männer, Sprint C

04.01., 11:00 Uhr: Männer, Skiathlon 20 km C/F

04.01., 15:30 Uhr: Frauen, Skiathlon 20 km C/F

05.01., 14:15 Uhr: Männer, Massenstart, 10 km F (Final Climb)

05.01., 15:30 Uhr: Frauen, Massenstart, 10 km F (Final Climb)