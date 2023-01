Skicross Daniela Maier fährt aufs Podest - Bachsleitner Vierter Stand: 21.01.2023 14:37 Uhr

Skicrosserin Daniela Maier landet in Idre Fjäll zum dritten Mal in dieser Saison auf dem dritten Rang. Niklas Bachsleitner wird Vierter.

Der unterste Stufe auf dem Podest kennt Skicrosserin Daniela Maier mittlerweile richtig gut. Nicht nur bei den Olympischen Spielen holte sie Bronze, auch im Weltcup belegt sie häufig Rang drei. Im schwedischen Idre Fjäll wurde sie am Samstag (21.01.2023) zum dritten Mal in dieser Saison und zum achten Mal in ihrer Weltcup-Karriere Dritte.

Näslund dominiert nach Belieben

Im Weltcup kam sie nur einmal über diese Platzierung hinaus - 2020 wurde sie in Val Thorens Zweite. Das liegt auch an Sandra Näslund. An der Schwedin ist derzeit kein Vorbeikommen. Sechs Rennen gab es in dieser Saison, sechs Mal hieß die Siegerin: Sandra Näslund - so natürlich auch bei ihrem Heimweltcup. Zweite wurde die Schweizerin Fanny Smith.

Bachsleitner verpasst das Podest

Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) hat derweil im Wettkampf der Männer eine Spitzenplatzierung knapp verpasst. Der 26-Jährige wurde Vierter und verfehlte damit das zweite Podium seiner Karriere im Weltcup. Daniel Bohnacker (Gerhausen) scheiterte im Halbfinale und wurde im kleinen Finale ebenfalls Vierter.