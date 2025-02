Skicross in Veysonnaz Skicross-Ass Maier beim Wellenritt wieder auf dem Podest Stand: 02.02.2025 14:31 Uhr

Neuer Tag, altes Bild: Die deutsche Skicrosserin Daniela Maier ist beim zweiten Weltcup-Rennen in Veysonnaz (Schweiz) wieder auf den zweiten Platz gefahren.

Wie schon am Samstag musste Maier auch am Sonntag (2.2.2025) im großen Finale nur der Kanadierin Marielle Thompson den Vortritt lassen. Über den dritten Platz jubelte Dauerbrennerin Fanny Smith (Schweiz).

Maier in Top-Form

Sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften zeigte sich die Schwarzwälderin Maier angriffslustig und zog mit Blitzstarts souverän ins Finale ein. Ausgerechnet dort kam Maier nicht ideal aus dem Startblock, kämpfte sich aber beim Ritt über die Wellen bis auf den zweiten Platz nach vorn. Nur Olympiasiegerin Thompson ließ sich nicht einfangen. Die Überfliegerin flog fast locker zum 35. Weltcupsieg.

Daniela Maier - zweimal Zweite in Veysonnaz.

Einen famosen Auftritt legte auch Skicross-Küken Luisa Klapprott hin. Die erst 22-Jährige vom WSV Samerberg kämpfte sich bis ins kleine Finale, war dort aber nach einem Verbremser ohne Chance. Mit dem achten Platz in der Endabrechnung dürfte sie aber dennoch zufrieden sein. Die dritte Deutsche, Veronika Redder, verpasste das Viertelfinale als 17. in der Qualifikation.

Nächste Enttäuschung für Wilmsmann

Für die deutschen Männer lief es weniger berauschend. Top-Fahrer Florian Wilmsmann, Tim Hronek, Cornel Renn und Florian Fischer nahmen zwar die Qualifikationshürde, spätestens im Viertelfinale war aber Endstation.

Während Fischer in seinem Achtelfinallauf keine Chance hatte und von Beginn an hinterherfuhr, wurde Renn in die Zange genommen und ausgebremst. Renn kam vom Kurs ab und schied aus.

Wilmsmann und Hronek nahmen die Achtelfinale-Hürde souverän, zogen aber in der Runde der besten 16 den Kürzeren. Wilsmann fand in einem packenden Lauf kein Lücke, weil die Konkurrenten die "Tür" zumachten. Hronek hatte als Vierter in seinem Lauf keinerlei Chance.