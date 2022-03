Dritte von vier Starterinnen: Beigeschmack bei Podium von Eichinger

67 Punkte reichen für Platz drei

Am Ende durfte sich Eichinger, die bei Olympia das Finale als 17. in der Qualifikation noch verpasst hatte, mit 67,00 Punkten über Bronze freuen. Mohr, die im letzten Jahr durch zwei Medaillen bei der Junioren-WM auf sich aufmerksam gemacht hatte, landete bei ihrem zweiten Weltcup-Auftritt auf Rang vier, deutete ihr Können aber im dritten Run bei schwierigen Bedingungen an. Erst ein Sturz beim letzten Rail verhinderte einen Platz auf dem Treppchen.

Den Sieg sicherte sich Megan Oldham aus Kanada (75,41 Punkte) vor der Schweizerin Sarah Höfflin (72,38 Punkte).

Deutsche Freestyler chancenlos

In der Männerkonkurrenz gingen die beiden deutschen Freestyler Vincent Veile ( DAV Ulm) und Sebastian Fischer ( SC Miesbach) leer aus.

Im Feld der zehn Starter kratzte Veile kurz am Podest. Nach seinem ersten Run (63,50 Punkte) lag er auf Kurs, während die Konkurrenz sich aber steigerte, kämpfte der Deutsche mit dem starken Gegenwind und brachte keine weitere Top-Wertung ins Ziel. Veile wurde Fünfter. Teamkollege Fischer blieb nur der siebte Platz. Ihm war die Nervosität zunächst deutlich anzumerken, im letzten Run ergatterte er aber noch einmal 39,86 Punkte.

In Abwesenheit vieler Top-Stars feierte die Schweiz einen Dreifachsieg: Andri Ragettli siegte vor Colin und Thierry Wili.

Erstmals in Georgien

Die deutschen Freeskier waren erstmals im georgischen Bakuriani am Start. Aufgrund des Krieges in der Ukraine hatten viele Nationen auf einen Start verzichtet.

Quelle: sst