Skisport: Eklat bei Wiederwahl von FIS-Präsident Eliasch

Dämpfer für Eliasch bei Council-Wahl

Der Deutsche Skiverband schrammte recht knapp an einem weiteren Rückschlag vorbei: DSV-Präsident Franz Steinle erhielt bei der Wahl des FIS-Councils mit 80 Prozent noch knapp ein Mandat für den wichtigen Rat des Weltverbandes.

Dort dürfte Eliasch auch weiterhin Gegenwind verspüren. Alle großen Skinationen in Zentral- und Nordeuropa sind im Council vertreten, der Eliasch-Verbündete Dexter Paine aus den USA wurde dagegen abgewählt. Auch die Russin Elena Vyalbe flog aus dem Council, erhielt trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine aber immer noch erstaunliche 42 Prozent der Stimmen.

Ungewisse Zukunft

Der Kongress lieferte wenige Anzeichen dafür, dass die FIS nun, da ihr Präsident für vier Jahre gewählt ist, zur Ruhe kommen wird. Im Gegenteil: Eliasch betonte immer wieder, dass er den eingeschlagenen Kurs Richtung Wachstum und Zentralvermarktung unbeirrt weitergehen will.