Doch solche Aussagen bezeichnet der Umweltstiftungs-Vorsitzende Sommer als unseriös: "Es wird völlig schräg, wenn man den Verzicht, Regenwald abzuholzen, benutzt, um sich seinen eigenen CO2-Ausstoß schönzurechnen. Dadurch wird etwas, das beispielsweise im Skizirkus in Österreich stattfindet, in keiner Weise besser fürs Klima."

Kritik auch an Cool Earth

Die FIS widerspricht dieser Kritik und schreibt: "Die FIS-Regenwald-Initiative ist auf die erklärten Ziele des Pariser Abkommens und die Ambitionen der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasow ausgerichtet." Zudem verweist der Verband auf die Bedeutung des Regenwaldes für das Klima, sein Schutz habe oberste Priorität. Allerdings schreibt Cool Earth selbst auf seiner Webseite, dass der Schutz des Regenwaldes nicht dazu dienen könne, den eigenen CO2-Ausstoß auszugleichen.

2016 bewertete die Organisation "Giving What We Can" Cool Earth als besonders kosteneffektiv. Eine Analyse im "Effectiv Altruism Forum" kam dagegen 2018 zu einem anderen Urteil. Die Arbeit von Cool Earth habe entweder relativ geringe Auswirkungen oder aber es gebe noch nicht genügend Beweise, um größere Auswirkungen zu belegen. Sommer kommt zu dem Urteil: "Es gibt erheblich besser aufgestellte NGOs im Bereich Entwaldungsschutz."

FIS will Fußabdruck-Zahlen veröffentlichen

Dass die FIS trotzdem Cool Earth als Dienstleister gewählt hat, begründet sie so: "Cool Earth hat uns dabei helfen können, das Ziel fristgerecht zu erreichen, bis 2022 CO2-positiv zu werden." Wie genau dies berechnet wird, bleibt aber offen. Die FIS hat zwar angekündigt, in Kürze die Zahlen zu den CO2-Fußabrücken ihrer Wettbewerbe zu veröffentlichen. Wie viel es allerdings kostet, die Emissionen zu kompensieren, will sie nicht preisgeben. Offen ist auch, wer die Arbeit der FIS-Regenwald-Initiative kontrolliert.

Stand: 12.11.2021, 15:11