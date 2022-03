Eiskunstaufen | Weltmeisterschaft

Eiskunstlauf-WM: Paarläufer Hase/Seegert bejubeln Rang fünf

Stand: 24.03.2022, 21:47 Uhr

Die deutschen Paarläufer Hase/Seegert sind erstmals in ihrer Karriere in die Top 5 einer internationalen Großveranstaltung gelaufen. In Abwesenheit vieler Weltklasse-Athleten siegte ein US-Paar.