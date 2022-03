Eiskunstlauf-WM: Starostin und Schott wollen überzeugen

Mit Nikita Starostin und Nicole Schott gehen zwei Athleten aus NRW bei der am Mittwoch beginnenden Eiskunstlauf-WM in Montpellier an den Start. Für Starostin ist es in Abwesenheit russischer Athleten ein besonderer Wettkampf. | mehr