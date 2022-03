Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei Rückkehr gefeiert

"Kanal 1 Cup" als WM-Gegenveranstaltung

Der "Kanal 1 Cup" wurde in Russland als Gegenveranstaltung zur Weltmeisterschaft im französischen Montpellier, bei der russischen und belarussische Sportler wegen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine nicht teilnehmen durften, veranstaltet. Walijewa hatte nach der Kurzkür noch geführt, doch nach der Kür musste sie sich mit 173,88 Punkten Olympiasiegerin Anna Scherbakowa (176,12 Punkte) geschlagen geben.

Dopingfall überschattet Olympische Spiele

Die Eiskunstlauf-Wettbewerbe bei Olympia waren im Februar vom Dopingfall Walijewa überschattet. In einer Probe von Dezember wurde das verbotene Herzmittel Trimetazidin gefunden. Öffentlich wurde die positive Probe aber erst nach Beginn der Olympischen Spiele Anfang Februar. Danach durfte Walijewa nach tagelangem Wirbel dennoch im Einzel starten, führte nach dem Kurzprogramm, hielt dann aber dem massiven öffentlichen Druck nicht stand und verpasste als Vierte eine Medaille.

Befürchtung: Verfahren zieht sich lange hin

Das Verfahren gegen Walijewa liegt jetzt bei der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA . ARD -Doping-Experte Hajo Seppelt hatte in der vergangenen Woche die Hoffnungen gedämpft, es könne im Fall Walijewa eine baldige Entscheidung geben. "Das Verfahren wird sich in die Länge ziehen. Nach den Regularien wird es sechs Monate dauern dürfen, bis eine Entscheidung herbeigeführt werden muss" , erklärte Seppelt am Mittwoch (23.03.2022).

Zudem befürchtet der Investigativ-Journalist, dass das Verfahren durch die russische Regierung politisiert und Walijewa durch die RUSADA . freigesprochen wird.

Quelle: dh/dpa/sid