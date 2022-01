Eiskunstläuferin Schott bei russischem Dreifachsieg 13.

Nicole Schott ist bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft im estnischen Tallinn am Samstag (15.01.2022) nicht über Rang 13 hinausgekommen. Beim überlegenen Sieg der Russin Kamila Waljewa verpasste die 26-Jährige die Top 10 deutlich.

Schott verliert Rang elf aus dem Kurzprogramm

Die sechsmalige deutsche Meisterin leistete sich nach Platz elf im Kurzprogramm in der Kür zu viele Fehler. Keinen der drei Dreifach-Flips in ihrem Programm stand sie sauber, einmal stürzte sie sogar. Zur Musik "Rain in your black eyes" von Ezio Bosso agierte die 26-Jährige zunächst nervös, fand erst im zweiten Teil ihren Rhythmus und die Eleganz. Mit nur 108,32 Punkten blieb Schott deutlich von ihrem im November aufgestellten Saisonbestwert (123,63 Punkte) entfernt.

Schwierige Saison für Schott

Mit der 14.-besten Kür wurde Schott, die im vergangenen Sommer durch eine Gürtelrose eine lange Trainingspause einlegen musste, in der Endabrechnung 13. Nur in der ebenfalls durch Verletzungen schwierigen Saison 2018/2019 war sie als 16. bei der EM noch weiter noch weiter hinten gelandet. Mit insgesamt 170,18 Punkten verpasste sie den zehnten Rang um knapp acht Zähler. Mit einem Rang in den Top 10 hätte sie der Deutschen Eislauf-Union für die EM 2023 einen zweiten Startplatz in der Frauen-Konkurrenz beschert.

Russischer Dreifach-Sieg und Vierfach-Feuerwerk

Kür bei der EM in Tallinn: Kamila Walijewa aus Russland in Aktion.

Im Kampf um die Medaillen boten sich später drei Russinnen und eine Belgierin ein Feuerwerk an technischen Höchstleistungen. Ihren ersten Europameistertitel holte sich dabei die erst 15-jährige Kamila Waljewa. Die russische Meisterin, die bereits das Kurzprogramm mit inoffiziellem Weltrekord von 90,45 Punkten gewann, setzte sich in 259,06 überlegen gegen die Konkurrenz durch. Die Junioren-Weltmeisterin von 2020 hatte damit mehr als 20 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Weltmeisterin wird Zweite

Silber und Bronze gingen an Anna Scherbakowa (237,42 Punkte) und Alexandra Trusowa (234,36 Punkte). Weltmeisterin Scherbakowa und die WM -Dritte Trusowa hatten in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen.

Belgierin fällt von Rang zwei auf Platz vier

Die Belgierin Loena Hendrickx, die nach dem Kurzprogramm noch auf einem überraschenden zweiten Platz lag, stürzte bei zwei Sprüngen und fiel auf Rang vier (207,97 Punkte) zurück. Damit gingen wie bereits bei der EM 2020 alle Medaillen an russische Athletinnen.

Nicht geimpft - dürfen Russinnen zu Olympia?