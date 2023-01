EM in Espoo Anastasija Gubanowa schlägt die Top-Favoritin Stand: 28.01.2023 16:01 Uhr

Anastasija Gubanowa aus Georgien ist neue Europameisterin im Eiskunstlauf. Sie verteidigte ihre Führung aus dem Kurzprogramm souverän.

Anastasija Gubanowa aus Georgien zeigte nach einem starken Kurzprogramm auch eine überzeugende Kür mit vielen lupenreinen Sprüngen.

Das Nachsehen hatte die als große Favoritin in die EM gegangene Loena Hendrickx. Doch wie schon im Kurzprogramm unterliefen der Belgierin zwei Stürze, so dass sie sich am Ende mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste.

Kimmy Repond aus der Schweiz sicherte sich bei ihrem ersten internationalen Titelkampf die Bronze-Medaille.

Schott schon nach dem Kurzprogramm ohne Chance

Die siebenmalige deutsche Meisterin Nicole Schott war nach einer schwachen Darbietung mit zwei Stürzen im Kurzprogramm schon ohne Chance - und ging auf dem 16. Platz in die Kür.

Dort zeigte sie eine mutige Vorstellung und belohnte sich mit einer Aufholjagd, die erst aur Rang neun endete.

livestream Eiskunstlauf-EM 2023 Samstag, ab 17.35 Uhr im Stream: Kürtanz der Eistänzer - die Entscheidung Bei der Eiskunstlauf-EM im finnischen Espoo steht für die Eistänzer der Kürtanz auf dem Programm. Sehen Sie hier die Entscheidung im Livestream.

.