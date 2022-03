Weltrekord im Eistanz: Papadakis/Cizeron werden Favoritenrolle bei Heim-WM gerecht

Die Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron sind zum fünften Mal Eistanz-Weltmeister geworden. Die Franzosen siegten vor heimischer Kulisse in Montpellier vor den beiden US-Paaren Madison Hubbell und Zachary Donohue sowie Madison Chock und Evan Bates.

"Zu fröhlich" - Ukrainisches Paar verzichtet

Das ukrainische Eistanz-Paar Oleksandra Nazarova und Maksym Nikitin, die beim Rhythmustanz am Freitag (25.03.2022) für einen der magischen Momente des Tages gesorgt hatten, waren in der Kür am Samstag (26.03.2022) nicht am Start. Für den Rhythmustanz hatten sie ihr ursprünglich eingeplantes Programm geändert und waren zu einem Remix eines ukrainischen Volksliedes mit einem Song der ukrainischen Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Jamala gelaufen.

Zur Kür liefen Nazarova/Nikitin in diesem Winter zu einem Lied aus dem Soundtrack zu "Moulin Rouge". Vor dem Hintergrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine, der aktuell ihr Heimatland zerstört, sei diese Musik zu fröhlich. Die Rhythmus-Tanz-16. verzichteten daher auf einen Start.

Deutsche Teams nicht am Start

Ein deutsches Paar ist nicht am Start, nachdem die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan wegen eines positiven Corona-Tests bei Steffan passen mussten. Die Olympia-Teilnehmer und Europameisterschafts-Zwölften Katharina Müller/Tim Dieck hätten kurzfristig nachrücken können, sahen sich aber "mental und körperlich nicht in der Lage, Deutschland bestmöglich zu repräsentieren" , wie Müller während des Rhythmustanzes am Freitag (25.03.2022) im Sportschau-Livestream sagte.

