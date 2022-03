Ein Monat ist seit den Olympischen Spielen vergangen. Wie haben Sie diese schwierigen zwei Wochen in Peking verarbeitet?

Nolan Seegert: Wir sind noch dabei, es zu verarbeiten und haben nach Olympia versucht, das Beste daraus zu machen. Wir versuchen, die körperlichen und psychischen Schwächen wieder abzubauen und hoffen, dass uns das nun bis zur Weltmeisterschaft gelungen sein wird.

Minerva, für Sie war es ebenfalls eine Extremsituation, auch wenn Sie nicht im Quarantänehotel eingesperrt waren. Wie blicken Sie auf dieses Situation zurück?

Minerva Hase: In dem Moment bei Olympia selbst, wo man in dem ganzen Trubel ist, habe ich erstmal nur funktioniert, da war es okay. Ich habe erst danach gemerkt, wie sehr das an den Kräften gezehrt hat. Danach habe ich ein paar Tage Abstand genommen. Es war keine leichte Situation.

Wie haben Sie jetzt darauf reagiert? Haben Sie etwa einen Mentalcoach dazu genommen?

Minerva Hase: Schon währenddessen war die Verbands-Psychologin mit dabei. Mit ihr haben wir uns ausgetauscht. Und ich habe auch schon davor mit ihr gearbeitet. Wegen der Situation selbst haben wir niemanden Neues dazu geholt.

Sie hat es in dieser Saison mehrfach erwischt. Dabei hatten Sie so viele Hoffnungen in diesen Winter gelegt. Jetzt kommt noch dieser schreckliche Krieg Russlands in der Ukraine dazu. Sie trainieren in Sotschi, kennen viele Sportler dort. Wie sehr trifft Sie die Situation im Moment persönlich, auch weil Ihr Trainer Russe ist?

Nolan Seegert: Es ist schon schwer. Die Lufträume sind gesperrt, und die Bundeswehr hatte sehr schnell danach den Befehl herausgegeben, dass alle Reisen nach Russland und damit auch Trainings- und Wettkampfaufenthalte untersagt sind. Damit wurde uns die Entscheidung abgenommen. Für uns wäre es auch so keine Option gewesen, weil das Risiko einfach viel zu groß ist. Wir arbeiten jetzt mit unserem Trainer Dmitri Sawin über Video und Telefon.

Die letzten beiden Wochen waren wir im italienischen Bergamo und haben dort mit Ondřej Hotárek gearbeitet. Er hat selbst unter Sawins Führung trainiert und ist nun selbst Trainer. Damit haben wir einen Ansprechpartner, der sehr ähnlich arbeitet wie unser Trainer. Zusammen haben sie uns nun auf die Weltmeisterschaft vorbereitet.