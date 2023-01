Europameisterschaft in Finnland So läuft die Eiskunstlauf-EM 2023 in Espoo Stand: 23.01.2023 09:44 Uhr

Die Eiskunstlauf-EM 2023 findet in Espoo in Finnland statt. Alles Wichtige zu den Wettkämpfen.

Vom 23. bis 29. Januar 2023 finden die 114. Eiskunstlauf-Europameisterschaften im finnischen Espoo statt. Die Athletinnen und Athleten kämpfen wie jedes Jahr in vier Wettbewerben um Medaillen: die Männer und Frauen jeweils im Einzel, zudem wird im Paarlauf und Eistanz Edelmetall vergeben.

Espoo springt für Helsinki als Gastgeber ein

Espoo war eigentlich gar nicht als Gastgeber vorgesehen. Im Oktober 2020 hatte die Internationale Eislaufunion (ISU) die EM an die finnische Hauptstadt Helsinki vergeben. Doch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurden die Europameisterschaften nach Espoo verschoben, denn die Eishalle in Helsinki gehört mehrheitlich russischen Oligarchen. Ebenfalls sanktioniert wurden Russlands Sportler: Sie dürfen nicht an der EM teilnehmen.

Der EM-Zeitplan in Espoo Datum Wettbewerb In der Sportschau Mittwoch, 25. Januar 12.30 Uhr Kurzprogramm Paare ONE/Live-Stream 17.40 Uhr: Kurprogramm Männer Live-Stream Donnerstag, 26. Januar 13 Uhr: Kurzprogramm Frauen ONE/Live-Stream 18.17 Uhr: Entscheidung Kür Paare Live-Stream Freitag, 27. Januar 13.08 Uhr: Rhythmus Tanz Eistanz ONE/Live-Stream 18 Uhr: Entscheidung Kür Männer Live-Stream Samstag, 28. Januar 12 Uhr: Entscheidung Kür Frauen ONE/Live-Stream 17.35 Uhr: Entscheidung Kür Eistanzen ONE/Live-Stream Sonntag, 29. Januar 14.30 Uhr: Schaulaufen ONE/Live-Stream

Siegerehrungen werden sich ohne Russland verändern

Nach dem Ausschluss Russlands ist klar: Die Podestbesetzung bei den Siegerehrungen wird sich erheblich verändern. Bei den Europameisterschaften 2022 in Estlands Hauptstadt Tallinn dominierten Russlands Eiskunstläufer. Sie gewannen alle vier Goldmedaillen, drei silberne Plaketten sowie zwei bronzene. Lediglich drei Medaillen gingen an andere Länder: zwei an Italien und eine an Lettland.