Eiskunstlauf-EM in Finnland Schotts Medaillentraum im Kurzprogramm geplatzt Stand: 26.01.2023 17:19 Uhr

Nicole Schott landet bei der Eiskunstlauf-EM im Kurzprogramm zweimal unsanft auf dem Eis und verpasst damit die Chance, um die Medaillen mitzukämpfen.

Der Traum von einer Medaille ist für Nicole Schott bei den Europameisterschaften im finnischen Espoo geplatzt. Für die 26-Jährige endete ihr Kurzprogramm am Donnerstag mit einer Enttäuschung. Schon kurz nach dem Start stürzte die siebenmalige deutsche Meisterin beim dreifachen Flip.

Auch bei einer kurz danach geplanten Sprungkombination aus Toeloop und Rittberger landete sie unsanft auf dem Eis. " Ich hatte natürlich ganz andere Ziele und bin geschockt und sehr enttäuscht. Ganz aktuell kann ich keine Gründe für diesen Auftritt finden. Es war einfach Scheiße ", so Schott. Mit 54,33 Punkte kann die Wahl-Oberstdorferin als 16. in der Kür am Samstag jetzt nur noch den Kampf um die Top Ten angehen. Denn nur, wenn die von Trainer Michael Huth trainierte Schott mindestens sechs Plätze gutmacht, darf bei der EM 2024 in Budapest eine zweite deutsche Läuferin starten.

Ohne Vierfachsprung an die Spitze

An der Spitze liegt die Georgierin Anastasiia Gubanowa (69,81 Pkt.) vor der favorisierten Belgierin Loena Hendrickx (67,85). Dritte vor der finalen Kür ist die Schweizerin Kimmy Repond (63,83).

Ohne Russlands Eiskunstlaufstars - Schott verpasst Chance

Die Vorzeichen standen gut für Schott, denn der Wettbewerb geht ohne die übermächtige Konkurrenz über die Bühne: Noch vor einem Jahr gewannen Russlands Eiskunstläuferinnen mit der mittlerweile des Dopings überführten Kamila Walijewa an der Spitze alle drei EM-Medaillen.

Bei den letztjährigen Welttitelkämpfen im französischen Montpellier hatte Schott noch vom kriegsbedingten russischen Ausschluss profitiert und mit Rang zehn ihre mit Abstand beste WM-Platzierung eingelaufen. Besser nutzte Gubanowa das Startverbot für die sprungstarken russischen Läuferinnen. Auch ohne Vierfachsprung reichte es für die Georgierin zur Führung.

Eiskunstlaufen Seppelt - "Walijewa ist das Opfer in einem Regime des Schreckens" Im Rahmen der Eiskunstlauf-EM ordnet Sportschau-Dopingexperte Hajo Seppelt die Entscheidung der russischen Anti-Dopingagentur im Fall Walijewa ein.

Der EM-Zeitplan in Espoo Datum Wettbewerb In der Sportschau Donnerstag, 26. Januar 13 Uhr: Kurzprogramm Frauen ONE/Live-Stream 18.17 Uhr: Entscheidung Kür Paare Live-Stream Freitag, 27. Januar 13.08 Uhr: Rhythmus Tanz Eistanz ONE/Live-Stream 18 Uhr: Entscheidung Kür Männer Live-Stream Samstag, 28. Januar 12 Uhr: Entscheidung Kür Frauen ONE/Live-Stream 17.35 Uhr: Entscheidung Kür Eistanzen ONE/Live-Stream Sonntag, 29. Januar 14.30 Uhr: Schaulaufen ONE/Live-Stream