Eistänzer Müller/Dieck mit bestem EM-Ergebnis

Die deutschen Eistänzer Katharina Müller und Tim Dieck sind bei der Eiskunstlauf- EM in Tallinn auf Rang zwölf gelaufen. Die Dortmunder feierten in der Kür am Samstag (15.01.2022) damit die beste EM -Platzierung ihrer Karriere. Den erhofften zehnten Rang verpassten sie beim Sieg des russischen Paars Wictoria Sinizina/Nikita Kazalapow mit 170,27 Punkten aber knapp.

Titelverteidiger holen überlegen Gold

Die Titelverteidiger Wictoria Sinizina/Nikita Kazalapow setzten sich in 217,96 Punkten gegen ihre Landsleute Alexandra Stepanowa/Iwan Buki (213,20) durch. Nach dem Rhythmustanz trennte die beiden nur knapp ein Punkt.

In der Kür zeigten die Weltmeister Sinizina/Kazapalon dann den hochklassigeren und mitreißenderen Auftritt. Bronze holten sich die Italiener Charlene Guignard/Marco Fabbri (207,97 Punkte), die nach 2019 wieder aufs Podest liefen.

Kein zweiter deutscher EM -Startplatz

Das deutsche Paar Müller/Dieck konnte zu Whitney Houstons "I will always love you", der Filmmusik von "Bodyguard", mit einem starken und fehlerfreien Auftritt überzeugen. In den Programmkomponenten waren die beiden Dortmunder mit 46,15 Punkten aber deutlich von den Europameistern (57,98 Punkte) entfernt.

Zu Rang zehn fehlte den Deutschen nur 3,72 Punkte. Mit einem Platz in den Top 10 hätten Müller/Dieck dem deutschen Team bei der WM 2023 einen zweiten Startplatz erlaufen können.