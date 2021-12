Eiskunstläuferin Schott holt sechsten deutschen Meistertitel

Mit 178,75 Punkten siegte die 25 Jahre alte Essenerin, die bereits die Qualifikationsnorm für die Olympischen Winterspiele in Peking erbracht hat, am Samstag vor Kristina Isaev aus Mannheim. Sie kam auf 159,21 Punkte. «Sechs Titel, das haben nicht so viele Damen geschafft», meinte Schott stolz.

Auch Paul Fentz holt nächsten Titel

Bei den Männern erhöhte Paul Fentz die Zahl seiner Titel auf vier. Der 29-jährige Berliner erreichte 206,84 Punkte und glänzte zudem mit einem gestandenen vierfachen Toeloop. " Ich habe gezeigt, dass ich immer noch die Nummer eins in Deutschland bin ", sagte er.

Für die Winterspiele konnte sich Fentz im Einzel nicht qualifizieren, hat aber mit seinem Sieg die EM- und WM-Teilnahme geschafft. Zweiter wurde Kai Jagoda aus Berlin mit 181,71 Punkten vor dem Dortmunder Nikita Starostin mit 178,94 Zähler.

Hase und Seegert triumphieren im Paarlauf

Im Paarlauf gelang Minerva Hase/Nolan Seegert der dritte Meisterschaftserfolg nach 2019 und 2020. Die EM-Fünften aus Berlin gewannen mit 197,64 Punkten und streben bei den Peking-Spielen einen Platz unter den besten Acht an.

Auf Rang zwei kamen Alisa Efimowa/Ruben Bloemmaert (Oberstdorf/Berlin) mit 184,23 Punkten. Für das neuformierte Paar war es der erste gemeinsame Wettkampf. Die gebürtige Russin ist nach ihrem Wechsel nach Deutschland aber noch bis Sommer 2022 für internationale Wettbewerbe gesperrt.

Titelvertedigung im Eistanz nicht geglückt

Eine Überraschung gab es im Eistanz. Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan aus Oberstdorf siegten mit 179,07 Punkten. Die Titelverteidiger Katharina Müller/Tim Dieck (Dortmund/177,11) mussten sich mit Platz zwei begnügen.

dpa | Stand: 11.12.2021, 17:14