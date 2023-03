Eiskunstlauf-WM Jefimowa/Blommaert gut gestartet, Hocke/Kunkel enttäuschen Stand: 22.03.2023 09:45 Uhr

Alissa Jefimowa und Ruben Blommaert liegen nach dem Kurzprogramm auf Rang sieben. Für Annika Hocke und Robert Kunkel verlief der WM-Auftakt dagegen enttäuschend.

Nach Bronze im EM-Paarlauf war das Duo Annika Hocke und Robert Kunkel bei der WM im japanischen Saitama voller Selbstvertrauen in den Wettbewerb gestartet. Nach dem Kurzprogramm liegen die deutschen Paarlauf-Meister allerdings nur auf dem enttäuschenden 15. Platz und damit weit hinter ihren Erwartungen zurück. "I ch habe derzeit Rückenbeschwerden, wir haben sogar daran gedacht, unseren Start kurzfristig abzusagen. Aber wir wollen die Saison nach den positiven Ergebnissen bei den deutschen Meisterschaften und der EM gut zu Ende bringen ", sagte Kunkel.

Jefimowa/Blommaert mit gutem WM-Start

Für Alissa Jefimowa und Ruben Blommaert lief es dagegen deutlich besser. Das Paar will in seiner ersten gemeinsamen Saison nach Platz vier bei der diesjährigen EM auch bei der WM ein starkes Debüt geben. Nach einer soliden Kurzkür gehen sie als Siebte in die Kür-Entscheidung am Donnerstag (03.00 Uhr). " Wir hatten einen Fehler, aber der Rest des Programms war schon gut ", so Blommaert.

Die Führung im Zwischenklassement übernahmen Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan. Den Lokalmatadoren am nächsten kamen Alexa Knierim und Brandon Frazier aus den USA sowie die italienischen Europameister Sara Conti und Niccolo Maci