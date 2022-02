Dopingfall Walijewa wird zur Hängepartie – viele ungeklärte Verdachtsfälle

Aus dem Wintersport stammen insgesamt 50 Fälle. Ob und gegebenenfalls wie viele Peking-Fahrer betroffen sind, ist unklar. Auf eine entsprechende ARD -Anfrage gab das russische Olympische Komitee ebenso keine Antwort wie die RUSADA und viele Zuständige aus den betroffenen Wintersportverbänden – nur der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF sowie der Biathlon-Weltverband IBU bestätigten die Zahlen für ihren Bereich. Nach ARD -Informationen sind auf der Liste zwölf Fälle aus dem Bobsport aufgeführt, fünf aus dem Biathlon, sechs aus dem Skisport und 27 aus dem Eishockey. Aus den Sommersportarten sind Leichtathletik (141) und Gewichtheben (138) am meisten betroffen.

Zähe Aufarbeitung

Recherchen der ARD- Dopingredaktion hatten den russischen Staatsdoping-Skandal im Dezember 2014 ins Rollen gebracht, als erstmals massive Vorwürfe gegen Russlands Leichtathletik publik wurden. Später kam heraus, dass die Gastgeber während der Winterspiele 2014 in Sotschi unter anderem mit Hilfe des Geheimdienstes FSB dopingverseuchte Urinproben russischer Sportler reihenweise gegen saubere austauschten.

Die Machenschaften setzten sich bis 2019 mit der Manipulation von Daten aus dem Moskauer Dopingkontrolllabor fort. Die WADA konnte viele der Manipulationen nachvollziehen, daraus ergaben sich Hunderte Verdachtsfälle – deren Aufarbeitung, wie nun klar wird, noch immer nicht ansatzweise abgeschlossen ist.

CAS entscheidet nach IOC-Einspruch

Dasselbe gilt auch für den Fall Walijewa. Die 15-Jährige war am 25. Dezember unter Aufsicht der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA positiv auf TMZ getestet worden. Kontrolliert wurde die Probe im WADA -Labor in Stockholm. Erst am vergangenen Dienstag, einen Tag nach dem Olympiasieg des Team ROC mit der überragenden Walijewa, meldeten die Schweden das positive Ergebnis – woraufhin die RUSADA eine vorläufige Suspendierung aussprach.

Gegen diese wiederum legte Walijewa noch am Mittwoch Einspruch ein. Am selben Abend hob die RUSADA , die wegen des Zeitpunktes der Probeentnahme in St. Petersburg formell noch immer zuständig ist, aus bislang unbekannten Gründen die Suspendierung nach einer Anhörung wieder auf. Eine Begründung dafür soll die RUSADA nach Auskunft der ITA in Kürze liefern.

Gegen diese Aufhebung der Suspendierung wiederum legte das Internationale Olympische Komitee Einspruch ein, der nun in den kommenden Tagen von der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sport-Schiedsgerichtes CAS in Peking entschieden werden soll.

Nicht nur juristische Dimension

Mit dem Einspruch will das IOC wohl nicht nur erneuten Vorwürfen vorbeugen, es stünde der Sportgroßmacht Russland zu nahe. Es will auch ein schnelles, rechtskräftiges Urteil des höchsten Sportschiedsgerichtes herbeiführen, um zumindest vorläufig einen Schlussstrich unter den Fall ziehen zu können. Denn schon am kommenden Dienstag steht die Einzelkonkurrenz in Peking an, in die Walijewa als Topfavoritin gehen wird – oder eben gar nicht.

Fest steht: Der Fall hat nicht nur eine juristische Dimension, die klar zu sein scheint: TMZ steht seit 2014 auf der Dopingliste und ist sowohl im Wettkampf als auch im Training verboten. Von einer Ausnahmegenehmigung (TUE) für Walijewa ist bislang nichts bekannt. Und da Athletinnen und Athleten unter dem Sportrechtsgrundsatz der Beweislastumkehr selbst für die Mittel verantwortlich sind, die in ihren Körpern gefunden werden, spricht vieles für eine Sperre von Walijewa.

Ob es allerdings moralisch und ethisch gerechtfertigt ist, einer 15-Jährigen diese Verantwortung zu übertragen, ist mehr als fraglich. Und wenn nicht ihr, wem dann? Wann der CAS ein Urteil vorlegen wird, ist noch unklar.