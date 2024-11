Curling-EM in Finnland Deutschland zieht ins Finale ein Stand: 22.11.2024 11:02 Uhr

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben bei der EM in Lohja/Finnland das Finale erreicht. Die Auswahl des Deutschen Curling Verbandes (DCV) triumphierte am Freitag mit 8:2 gegen Norwegen und spielt nun um EM-Gold.

Im Finale trifft die Mannschaft am Samstag um 14 Uhr deutscher Zeit auf Titelverteidiger Schottland oder den Vorjahresdritten Schweiz. Erstmals seit 2007 stehen deutsche Curling-Männer wieder in einem Finale bei einem großen Turnier. Damals verlor Deutschland im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Kanada.

Nach der Auftaktniederlage gegen Norwegen (4:8) hatte Deutschland eine Serie von fünf Siegen nacheinander hingelegt und deshalb bereits die anvisierte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 in Moose Jaw/Kanada gesichert.

Deutschland wurde sechsmal Europameister - zuletzt vor 20 Jahren

Bei der WM werden die Tickets für die Olympischen Winterspiele ausgespielt, zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil. Für die beiden nachfolgenden Olympia-Wettbewerbe 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking hatte sich keine deutsche Mannschaft qualifiziert.

Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des DCV hatten sich nicht für die EM qualifiziert.