WM in St. Moritz Bob-König Friedrich schlägt zurück und führt hauchzart Stand: 04.02.2023 13:52 Uhr

Nach seiner "Niederlage" im Zweierbob hat Francesco Friedrich im ersten der vier WM-Läufe im Viererbob die erste Bestzeit gesetzt. Allerdings sitzt ein Konkurrent dicht im Nacken. Zweierbob-Champ Johannes Lochner liegt als Dritter auf Podestkurs.

Bob-Cheftrainer René Spies ahnte schon vor der WM-Entscheidung, dass es "eine enge Kiste" werden würde. Und die ist es tatsächlich. Nach dem ersten von vier Läufen durch den Eiskanal von St. Moritz liegt Seriensieger Francesco Friedrich hauchzart in Führung. Der Brite Brad Hall hat nur 0,01 Sekunden Rückstand. Als Dritter liegt Johannes Lochner 0,24 Sekunden zurück.

Lochner - Stammanschieber fällt verletzt aus

Lochner war als Erster der drei Topfavoriten am Start und setzte eine neue Bestzeit. Und das, obwohl er kurzfristig seinen Anschieber tauschen musste. Christian Rasp musste wegen einer Adduktorenverletzung passen, stattdessen rutschte Ex-Rugby-Spieler Joshua Tasche in den Schlitten. In dieser Konstellation fuhr der Lochner-Bob zum ersten Mal, "dafür lief es schon ganz gut", befand der 32-jährige Lochner, der Reserven am Start sieht. 5,00 Sekunden bedeuteten die drittbeste Startzeit. "Das muss sich einspielen. Da geht noch was", ist sich der Schwabe sicher.

Sein Rückstand auf Friedrich hält sich mit 0,23 Sekunden in Grenzen. Der Ausnahmepilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg konnte nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder schmerzfrei sprinten und startete so schnell wie keine andere Crew. Friedrich fand eine gute Linie, blieb aber nicht fehlerfrei und öffnete die Tür für den im Weltcup punktgleichen Hall. Der Brite startete zwar nicht ganz so schnell, war aber im1700 m langen Eiskkanal ähnlich flott unterwegs wie Friedrich und nur eine Hundertselsekunde langsamer.

Hafer nur Siebter

Der dritte deutsche Bob, gesteuert von Christoph Hafer, konnte nicht zufrieden sein. Der 30-Jährige fuhr gemeinsam mit seinen Anschiebern Michael Salzer, Matthias Sommer, Tobias Schneider nur die siebtbeste Zeit und muss sich gewaltig steigern. Schon beim Start wollte ein Bügel nicht mit in den Bob, danach war auch die Fahrt nicht allererste Sahne. Zudem fehlte es an Geschwindigkeit. Hafer, der mit einer Medaille geliebäugelte hatte, schüttelte im Ziel enttäuscht den Kopf. "Wir hatten uns mehr erhofft, haben aber noch drei Läufe und müssen angreifen" , sagte Hafer im Ersten. Sein Rückstand auf Friedrich: 0,53 Sekunden.

Semmler zahlt Lehrgeld

Junioren-Weltmeister Nico Semmler liegt nach dem ersten Durchgang auf dem zehnten Platz, 0,72 Sekunden hinter dem zweimaligen Doppel-Olympiasieger Friedirch, der in der Königsklasse die letzte Niederlage in einem wichtigen Rennen 2016 in Innsbruck gegen Oskars Melbardis erlitt.

Entscheidung fällt am Sonntag

21 Schlitten aus zwölf Nationen kämpfen auf der einzigen Natureisbahn der Welt um den Sieg. Der zweite Lauf beginnt um 15.20 Uhr. Die Entscheidung fällt am Sonntag.