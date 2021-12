Auch im 23. Versuch am Stück und im neunten in dieser Saison scheint Francesco Friedrich von seinen Konkurrenten nicht zu schlagen. In Altenberg liegt 31-Jährige nach dem ersten Durchgang im Zweierbob mit einer Zeit von 55,09 Sekunden vorn. Sein Vorsprung auf Christoph Hafer beträgt schon 0,15 Sekunden - im Bobsport schon ein enormes Polster.

Wie Hafer hat auch Johannes Lochner große Chancen auf einen Podestplatz. Mit 0,22 Sekunden Rückstand auf Friedrich belegt der 31-Jährige nach dem ersten Durchgang den vierten Rang, ihm fehlen jedoch nur vier Hundertstel auf den Drittplatzierten Rostislav Gaitiukevich.