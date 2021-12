Kalicki testet Bahngrenzen aus

Kalicki stellte sich am besten auf die geänderten Voraussetzungen ein und konnte sich mit Anschieberin Lisa Buckwitz trotz einer nicht fehlerfreien Fahrt an die Spitze setzen (57,42 Sekunden). Ohne die Ungenauigkeiten in der Kurvenkombination 13/14, wo sie die ganze Höhe der Bahn nutzte, hätte sie sich noch deutlicher absetzen können. So liegt sie zur Halbzeit mit 0,07 Sekunden vor ihrer Teamkollegin.

Jamanka war vor zwei Wochen mit Kira Lipperheide als Anschieberin im Bob unterwegs gewesen und wurde Zehnte. Diesmal beschleunigte Alexandra Burghardt das Gefährt. So kam die Olympiasiegerin am Start deutlich besser weg und hatte die zweitbeste Startzeit. Zudem konnte sie vor allem im unteren Teil der Bahn mit ihrem fahrerischen Können glänzen.

Nolte verliert am Start

Nolte, die in diesem Winter in den Zweier-Wettbewerben drei Siege und einen zweiten Platz einfahren konnte, fuhr in Altenberg erstmals mit Viktoria Dönicke einen Weltcup. Mit der lediglich zehntbesten Startzeit hatten sie schon früh ein Defizit, welches sie auf dem Weg ins Ziel nicht wettmachen konnten. Auf Kalicki fehlen Nolte 0,4 Sekunden, das Podium mit der Drittplatzierten Elana Meyers Taylor ist 0,27 Sekunden entfernt.

