Reißt die Serie? Friedrich im Viererbob bei Halbzeit nur Dritter

Friedrich und Hafer zeitgleich Dritte

Spitzenreiter vor dem zweiten Lauf ist der Lette Oskars Kibermanis mit seiner Crew, der 28-Jährige benötigte auf der Natureisbahn 1:04,69 Minuten. Friedrich war 0,19 Sekunden langsamer. Auf Rang zwei liegt zwischenzeitlich der Russe Rotislav Gaitjukewitsch (+ 0,15 Sekunden). Zeitgleich mit Friedrich liegt Christoph Hafer und damit ein zweiter deutscher Bob auf Rang drei. Der zweite Lauf startet 14.30 Uhr.

Zeit beim Start verloren

Doppel-Olympiasieger Friedrich, der mit den Anschiebern Martin Grothkopp, Alexander Rödiger und Alexander Schüller ins Rennen ging, verlor mit der nur achtbesten Startzeit (5,09 Sekunden) gleich ganz oben viel Zeit. Auch die erste Kurve nahm der Ausnahme-Bob-Pilot nicht sauber und konnte den Rückstand bis ins Ziel nicht aufholen. Mit seiner Startzeit war Friedrich 0,07 Sekunden langsamer als der Brite Brad Church, der mit 5,02 Sekunden einen neuen Startrekord aufstellte.

Letzter Lauf für Friedrich-Anschieber Rödiger

Nun muss der im Viererbob unbezwungene Francesco Friedrich, der sich die Kristallkugel schon vorzeitig gesichert hat, im zweiten Lauf einen perfekten Lauf fahren, um seine Serie fortzusetzen und damit Anschieber Alexander Rödiger einen krönenden Abschied bescheren. Rödiger, der sich vor acht Wochen einen Bizepmuskel abgerissen hatte, verabschiedet sich vom aktiven Sport. "Wir wollen mit Rödi gewinnen" , sagte Friedrich, der am Samstag seinen 66. Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren hatte. Bis auf den "Ausrutscher" mit Platz 12 in Sigulda hat der Ausnahmepilot bisher alle Rennen dieser Saison für sich entschieden.

Hafer hofft auf erstes Vierer-Podest der Saison

Für Christoph Hafer ist der zwischenzeitliche dritte Rang dagegen ein großer Erfolg. Der Oberbayer schaffte es in diesem Winter noch nie aufs Podest. In St. Moritz erwischte er mit Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider ein gutes Rennen. Anders als in den Zweier-Rennen am Samstag (15.01.2022) ließ Hafer am Start nicht so viel Zeit liegen und raste mit Maxmalgeschwindigkeit von 144,4 km/h zwischenzeitlich auf Rang drei.

Lochner zwischenzeitlich auf Rang sieben

Zwischenzeitlich Siebter ist Johannes Lochner mit Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp. Der Stuttgarter hat 0,27 Sekunden Rückstand auf die Spitze und 0,08 Sekunden Rückstand auf das Podest.

Sanny Stephan/Dirk Hofmeister | Stand: 16.01.2022, 13:58