Bob-Weltcup in Innsbruck Lisa Buckwitz bejubelt ersten Weltcupsieg im Monobob Stand: 11.02.2023 15:29 Uhr

Da ist er, der erste Monobob-Weltcupsieg für die Thüringerin Lisa Buckwitz. In Innsbruck konnte sie keiner schlagen. Die anderen deutschen Starterinnen verpassten das Podest. Im Viererbob der Männer führt zur Halbzeit der Weltmeister.

Die Oberhofer Bob-Pilotin Lisa Buckwitz ist beim Weltcup in Innsbruck zu ihrem ersten Weltcupsieg gerast. Die Dritte der Weltmeisterschaften von St. Moritz verwies am Samstag (11.02.2023) auf der Olympiabahn von 1976 Breeana Walker aus Australien (+ 0,18 Sekunden) und die Kanadierin Cynthia Appiah (+ 0,22 Sekunden) auf die Plätze.

Buckwitz: "Mega-happy"

"Es ist sehr hart, nach einer WM an den Start zu gehen. Ich bin ganz schön am Limit. Aber ich bin mega-happy über meinen ersten Weltcupsieg im Monobob" , freute sich die 28-Jährige nach dem Rennen im ZDF.

Buckwitz führte bereits nach dem ersten Lauf (54,49 Sekunden) und brachte den Vorsprung mit dem drittbesten Lauf im zweiten Durchgang (54,71 Sekunden) und einer Gesamtzeit von 1:49,20 Minuten ins Ziel. Stark war vor allem Buckwitz' Start, mit der besten Startzeit im ersten und der zweitbesten Zeit im zweiten Lauf legte sie den Grundstein für ihren Sieg. Schnellste im zweiten Lauf war Appiah, die sich mit einem Lauf von 54,64 Sekunden von Rang sechs noch aufs Podium schob.

Nolte Fünfte - "Bin ganz schön matsche"

Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte kam in beiden Läufen nicht gut vom Start weg und erwischte auch in der Bahn einige Banden. So konnte die mit einer Erkältung angeschlagene 24-Jährige den Rückstand nach vorn nicht aufholen. Nach Rang vier im ersten Durchgang fiel sie im zweiten Lauf noch auf Rang fünf zurück (+0,55 Sekunden). Eine Woche nach ihren Stürzen bei der WM im Zweier kam die Winterbergerin aber zumindest sicher ins Ziel. "Ich hätte gern noch mal eine gute Performance gezeigt. Nach den Stürzen bin ich aber schon ganz schön matsche. Jetzt gilt es, noch irgendwie durchzuhalten" , sagte Nolte im ZDF.

Auch Mitfavoritin und Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Kaillie Humphries aus den USA leistete sich einige Fehler und fiel so nach Rang zwei im ersten Lauf noch auf Platz vier zurück (+ 0,25 Sekunden).

Kalicki auf Rang acht

Die Wiesbadenerin Kim Kalicki fuhr in beiden Läufen exakt 55,05 Sekunden – und damit jeweils die achtbeste Zeit. Als Gesamt-Achte hatte sie 0,90 Sekunden Rückstand auf Buckwitz

Viererbob: Friedrich führt nach erstem Lauf

Am Samstagnachmittag fällt auch noch die Entscheidung im Viererbob-Rennen der Männern. Nach dem ersten Lauf führt Top-Favorit Francesco Friedrich die Konkurrenz an. Der Sachse fuhr mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller in 50,28 Sekunden durch die Eisrinne. Der frisch gekürte Vierer-Weltmeister Friedrich liegt damit 0,15 Sekunden vor seinem britischen Konkurrenten Bradley Hall und 0,18 Sekunden vor dem Letten Emils Cipulis.

Die weiteren deutschen Schlitten mit Johannes Lochner (+ 0,23 Sekunden) und Christoph Hafer (+ 0,33 Sekunden) liegen zwischenzeitlich auf den Rängen fünf und sechs. Der zweite Lauf startet 16.04 Uhr.