Bob & Skeleton | Junioren-WM Zimmer überragt, drei Deutsche auf dem Podest

Bei der Bob- und Skeletonweltmeisterschaft überzeugen die deutschen Junioren. Im Monobob belegen sie alle drei Plätze auf dem Podest.

Erfolgreicher hätten die Junioren-Weltmeisterschaften in Winterberg aus deutscher Sicht nicht laufen können. Drei deutsche Monobob-Fahrerinnen belegen die Plätze eins, zwei und drei.

Erfolgreichste Fahrerin war Maureen Zimmer. Die 27-Jährige gab nicht einmal die Führung aus der Hand. Mit einem Vorsprung von 1,11 Sekunden verteidigte sie den WM-Titel, den sie bereits in der vergangenen Saison gewann. Damit löste sie auch das Ticket für die IBSF Weltmeisterschaften 2023 in St. Moritz vom 23. Januar bis 5. Februar. Rang zwei belegte Charlotte Candrix (+1,11), dritte wurde die 19-jährige Diana Filipszki (+1,37). In der U23-Wertung holte sich Candrix den Weltmeistertitel, Filipszki wurde Vizemeisterin.

Bei der Bob- und Skeleton-WM sind insgesamt Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen am Start.