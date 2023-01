Monobob in Altenberg Nolte auf Medaillen-Kurs - Humphries führt Stand: 21.01.2023 10:46 Uhr

Während Laura Nolte bei den Monobob-Europameisterschaften in Altenberg auf Medaillen-Kurs liegt, erlebte Lisa Buckwitz einen ersten Lauf zum Vergessen. Die US-Amerikanerin Kaillie Humphries steuert derweil auf einen Doppel-Erfolg zu.

Eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften in St. Moritz hat Laura Nolte eine EM-Medaille im Monobob beim Weltcup in Altenberg fest im Blick. Nach dem ersten Lauf am Samstag (21.01.2023) liegt sie 0,46 Sekunden hinter der US-Amerikanerin Kaillie Humphries (1:00,33 Minute), die bereits den Wettbewerb in Altenberg vergangene Woche gewonnen hatte. Dritte ist derzeit Breeana Walker aus Australien (+0,59 Sek).

Nolte bringt sich in Stellung

Nolte, die in dieser Saison schon in Lake Placid und Winterberg im Monobob triumphiert hatte, ließ am Start zwar einige Hundertselsekunden liegen, zeigte im Eiskanal dann aber eine konzentrierte, technisch saubere Fahrt und schob sich mit der Startnummer sieben zwischenzeitlich an die Spitze. Die Gesamtweltcup-Führende Humphries war am Start allerdings einen Tick schneller und nahm ihrer Konkurrentin auf der Bahn die entscheidenden Hundertstel ab.

Buckwitz ausgeschieden

Kim Kalicki hat bereits eine knappe Sekunde Rückstand auf Humphries. Aktuell liegt sie auf Rang acht, das Podest ist aber noch in Reichweite. Einen Lauf zum Vergessen erlebte Lisa Buckwitz. Zwar startete die Olympiasiegerin im Zweierbob von 2018 mit der besten Zeit aller 15 Starterinnen (6,1 Sekunden), patzte auf der anspruchsvollen Bahn aber folgenschwer und wird im zweiten Lauf nicht mehr antreten.

Monobob in Altenberg Humphries gewinnt, Nolte überzeugt erneut Die Amerikanerin Kaillie Humphries hat den Weltcup in Altenberg gewonnen. Laura Nolte belegte den zweiten Platz und haderte mit sich selbst.