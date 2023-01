Monobob | Weltcup Humphries gewinnt, Nolte überzeugt erneut Stand: 14.01.2023 12:30 Uhr

Die US-Amerikanerin Kaillie Humphries gewinnt den Weltcup in Altenberg, Laura Nolte wird Zweite.

Es war das zu erwartetende Duell im Monobob der Frauen: Kaillie Humphries und Laura Nolte lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Weltcup in Altenberg. Am Ende hatte die US-Amerikanerin die Nase vorn und holte sich den Sieg. Während die 24-Jährige im ersten Durchgang noch einen Bahnrekord aufstellte, hatte sie im zweiten zu viele Fehler. An den nahezu perfekten Lauf von Humphries (1:57.920m) kam sie nicht mehr ran (+0.550s).

"Im zweiten Lauf bin ich sehr schlecht gefahren, da habe ich es weggeschmissen", sagte Nolte im Sportschau-Interview. "Wenn man im Monobob quer rauskommt, kostet es zu viel Zeit. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, die Ergebnisse gehen in die richtige Richtung. Ich bin optimistisch."

Video Monobob in Altenberg Laura Nolte - "Haben es im zweiten Lauf weggeschmissen" Laura Nolte ist in Altenberg im Monobob an den Start gegangen und hat sich hinter Kaillie Humphries den zweiten Platz gesichert.

Buckwitz souverän

Lisa Marie Buckwitz zeigte zwei souveräne Durchgänge, für sie reichte es zu Platz vier hinter der Kanadierin Cynthia Appiah. (+1.000s)

Kim Kalicki hatte mit der Bahn in Altenberg einige Probleme. Wegen vieler Bandenkontakte gelang ihr keine stabile Linie, sie wurde Siebte (+1.870s).