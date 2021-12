Nächster Sieg: Francesco Friedrich im Viererbob in eigener Liga

Viermal Bestzeit

Das Quartett Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller fuhren dabei alle Bestzeiten: In beiden Läufen markierte der Friedrich-Bob die Start-Bestzeiten und war auch in beiden Läufen (53,99 Sekunden/53,9 Sekunden) jeweils Bestzeit.

Friedrich seit 20 Rennen unbesiegt

Friedrich setzte mit dem Sieg in Altenberg eine unglaubliche Serie fort: Nach 143 Weltcuprennen hat Friedrich nun 58 Siege gefeiert, und stand im Weltcup insgesamt 93 Mal auf dem Podest. Der Sachse ist seit 20 Rennen in Folge unbesiegt. Zuletzt nicht ganz oben auf dem Podest stand Rekord-Pilot Friedrich im Februar 2020.

Maier und Gaitjukewitsch aufs Podest

Hinter Friedrich setzten sich der Österreicher Benjamin Maier (+ 0,67 Sekunden) und der Russe Rotislav Gaitjukewitsch (+ 0,80 Sekunden) in einem Fünfkampf um die Podestplätze durch und fuhren auf Rang zwei und drei.

Lochner fehlen nur 0,1 Sekunden

Fast hätte es auch noch Johannes Lochner in die Top drei geschafft. Der Bayer steigerte sich nach einem enttäuschenden siebenten Rang im ersten Durchgang nch deutlich. Mit der zweitbesten Zeit wurde der Königsseer mit seinen Anschiebern Florian Bauer, Eric Bruckert und Christian Rasp noch Vierter, Rang drei verpasste er dabei nur um 0,10 Sekunden.

Hafer wird Achter

Christoph Hafer mit Michael Salzer, Christian Hammers und Tobias Schneider verlor nach Rang sieben im ersten Durchgang dagegen noch einen Platz und wurde am Ende Achter.

Altenberg statt Königssee

Schon in zwei Wochen gastiert der Bob-Tross erneut im Osterzgebirge. Der Weltcup an diesem Wochenende war ursprünglich auf der Bahn am Königssee geplant, doch nach der Zerstörung des Eiskanals in Bayern durch ein Unwetter hatten sich die Organisatoren im Erzgebirge kurzfristig bereit erklärt, einzuspringen. Beide Altenberg-Weltcups mussten ohne Zuschauer stattfinden.