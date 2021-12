Hettich/Lesser bei Ruhpolding-Massenstart fehlerfrei

Das deutsche Duo Janina Hettich und Erik Lesser hat das Massenstartrennen der World Team Challenge in Ruhpolding gewonnen. Das deutsche Duo blieb bei dem Einladungsrennen am Dienstagabend (28.12.2021), bei dem es nicht um Weltcup-Punkte geht, fehlerfrei.

Hinz/Doll zwischenzeitlich Achte

Die Deutschen gehen mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz in das 19.05 Uhr beginnende Verfolgungsrennen. Auf Rang zwei mit 1:17,6 Minuten Rückstand folgen die Russen Jewgenja Burtasowa/Matvej Elisejew. Zwischenzeitlich Dritte sind die Österreicher Lisa Theresa Hauser/Felix Leitner /+ 1:22,1 Minuten). Das zweite deutsche Duo mit Vanessa Hinz und Benedikt Doll kamen mit sieben Strafrunden und 2:29 Minuten Rückstand nur auf Rang acht

Rückstände werden halbiert

Im Verfolgungsrennen werden die Rückstände halbiert, so dass Hinz/Doll rund 1:15 Minuten nach Hettich/Lesser ins Rennen gehen.

Schon das zweite Jahr nicht "Auf Schalke"

Die World Team Challenge findet eigentlich traditionell seit knapp 30 Jahren in der Arena "Auf Schalke" in Gelsenkirchen statt. Pandemiebedingt konnte das Einladungsrennen aber schon das zweite Jahr in Folge nicht vor Zuschauern und in der großen Arena stattfinden - stattdessen sprang das bayrische Ruhpolding ein.

dh | Stand: 28.12.2021, 18:53