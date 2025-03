interview Skandal um norwegische Skispringer Sven Hannawald - "Denken die, wir sind alles Blindhühner?" Stand: 13.03.2025 05:00 Uhr

Sportschau-Experte Sven Hannawald spricht im Podcast über den sofortigen Rauswurf der norwegischen Springer, den dreisten Betrug, deutsche Ehrlichkeit und über Maschinen, die Menschen ersetzen sollten.

Sven Hannawald witterte längst, dass bei den Anzügen einiger Nationen nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Der Ex-Springer und Sportschau-Experte wurde bestätigt und ist auch vier Tage nach dem Skandal im Sportschau-Podcast stinksauer auf die Norweger.

Hannawald schimpft über Dreistigkeit

"Die Art der Dreistigkeit, die da an den Tag gelegt wird, die übersteigt jegliche Vorstellungen“, wettert Hannawald. Dass Johann Andre Forfang und Marius Lindvik erzählen, sie hätten nicht gewusst, was mit ihrem Anzug passiert ist, brachte den Experten so richtig auf die Palme: " Wie kann man so dreist sein und uns alle irgendwie gefühlt verarschen, indem man sagt, ich konnte nichts dafür. Wenn das so sein soll, dann sind es die zwei blindesten Springer auf der ganzen Welt."

Skispringen sei die sensibelste Sportart. Man brauche so ein Feingefühl. "Da merkst du, was mit dem Anzug passiert oder eben nicht. Und das ist Verleumdung, Verhöhnung für jeden normalen Springer, der sich normal darauf vorbereitet, eine Watsche ins Gesicht, was die zwei da loslassen."

Maschinen müssen Menschen ersetzen

Kurz bevor die FIS Konsequenzen gegen die ertappten Springer aussprach, plädierte schon Hannawald im Sportschau-Podcast für eine Suspendierung. " Wenn ich FIS-Direktor wäre, würde es einen klaren Schnitt geben. Ich würde zumindest Lindvik und Forfang rausschmeißen." Nicht für immer, schiebt er nach, aber zumindest bis zum Saisonende. "Dann hätten sie Zeit, nachzudenken und die anderen im Team hätten wahrscheinlich so ein schlechtes Gewissen, dass die wahrscheinlich selber gar nicht mehr drauf kommen, noch weiter irgendwas zu machen" , mutmaßt Hannawald.

Um derartigen Betrug zu vermeiden, müsse der Kontrolleur künftig von einer Maschine ersetzt werden, fordert der Experte. "Menschlich beeinflussbare Faktoren müssen raus aus dem Geschäft." Raus sollen auch die Norwegen - und zwar aus den Medaillenrängen. Hannawald fordert unverblümt, die Medaillen abzuerkennen.

Kombinierer mit unerlaubter Bindung

Der Skandal könnte sich auch auf die Nordische Kombination ausweiten. Dort war Jörgen Graabak wegen einer unerlaubten Bindung im Springen disqualifiziert worden. Auch er gab den Ahnungslosen und sagte, er wisse nicht, welche Bindung er auf dem Ski hatte. " Sind die nicht ganz dicht oder was? Meinen die, dass wir irgendwelche Blindhühner sind, denen man alles erzählen kann? ", ärgert sich Hannawald über die Dreistigkeit.

Das gesamte Interview mit Sven Hannawald, das am Mittwoch (12.03.2025) aufgezeichnet wurde, gibt es in der kompletten Podcast-Folge.