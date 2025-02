Biathlon-WM Deutsches Team startet mit Premieren-Mixed Stand: 11.02.2025 16:44 Uhr

Diese deutsche Mixed-Staffel gab es noch nie. Zum WM-Auftakt am Mittwoch soll der Traum von einem perfekten Start in die Titelkämpfe für Franziska Preuß und Co. mit einer Premieren-Aufstellung wahr werden.

Das deutsche Biathlon-Team startet mit der nominell stärksten Aufstellung in das erste WM-Rennen am Mittwoch (12.2.2025, 14.30 Uhr im Live-Ticker) im Schweizer Lenzerheide: In der 4x6-Kilometer-Mixed-Staffel sollen Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow die erste Medaille holen.

2024/25: Noch kein deutsches Mixed-Podest

Das gab der Deutsche Ski-Verband am Dienstag (11.2.2025) bekannt. Bei den Mixed-Staffeln der bisherigen Saison wurden die Deutschen zum Saisonauftakt in Kontiolahti Vierte und beim Heim-Weltcup in Oberhof im Januar Fünfte. Am Mittwoch in Lenzerheide soll nun die erste Medaille her.

Letzte deutsche Mixed-Medaille 2019 in Östersund

Allerdings sind die Mixed-Staffeln nicht gerade die Parade-Disziplin der Deutschen bei Großereignissen: Der letzte Medaillengewinn ist sechs Jahre her: 2019 bei der WM im schwedischen Östersund wurde das DSV-Quartett Zweiter - mit den mittlerweile zurückgetretenen Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Arnd Peiffer und Benedikt Doll.

Zuletzt lief es dagegen nicht so gut: Bei der WM 2024 in Nove Mesto wurden die Deutschen Fünfte, bei der Heim-WM in Oberhof 2023 Sechste, bei Olympia 2022 Fünfte, der WM 2021 in Pokljuka Siebte und bei der WM 2020 in Antholz Vierte.

DSV-Team erstmals in dieser Besetzung

Die Deutschen gehen erstmals überhaupt in der Besetzung Grotian, Preuß, Nawrath und Strelow in die Mixed-Staffel. Nach den Weltcup-Ständen ist es das beste deutsche Quartett: Preuß ist bei den Frauen Weltcup-Spitzenreiterin, Grotian liegt auf Rang sieben. Bei den Männern sind Nawrath und Strelow Elfter und 17. Strelow, der einer der besten Schützen im Weltcup ist, kam zuletzt immer wieder gemeinsam mit Vanessa Voigt in der Single-Mixed-Staffel zum Einsatz. Der 28-Jährige wird erstmals in seiner Weltcup- oder WM-Karriere überhaupt als Schlussläufer in einer Staffel laufen.

Favoriten: Norwegen, Frankreich, Schweden

Top-Favoriten auf die Medaillen zum Biathlon-WM-Auftakt am Mittwoch sind die Deutschen ohnehin nicht. Als Gold-Favoriten gelten die Norweger und die Franzosen. Team Norwegen startet mit Ingrid Landmark Tandrevold, Maren Kirkeeide, Sturla Holm Laegreid und Johannes Thignes Bö. Titelverteidiger Frankreich strebt die Goldmedaille mit Julia Simon, Lou Jeanmmonnot, Eric Perrot und Emilien Jaquelin an. Norwegen gewann den Saisonauftakt in Kontiolahti vor Frankreich. Zuletzt in Oberhof wurde Frankreich vor Norwegen Zweiter. Den Sieg in Oberhof und Rang drei in Kontiolahti holte Schweden. Die Schweden haben ihr WM-Mixed-Team noch nicht benannt.