Biathlon - Letzte Weltcup-Plätze vergeben, drei Routiniers nicht dabei

Leer - was einen Weltcup-Start betrifft - gingen zudem Marion Wiesensarter, Sophia Schneider, Stefanie Scherer und Hanna Kebinger aus. Nach dem ersten Weltcup-Wochenende muss eine DSV -Athletin das Weltcup-Team wieder verlassen, weil die Mannschaft dann nur noch sechs statt sieben Startplätze hat. Im ersten Rennen darf der DSV mit einer Starterin mehr in die Rennen gehen, weil Vanessa Voigt als IBU -Cupsiegerin ein persönliches Startrecht ergattert hat.

Kühn erst beim zweiten Weltcuprennen dabei

Johannes Kühn, der in Munio seinen 30. Geburtstag feierte - wird am zweiten Weltcup-Wochenende zur Mannschaft stoßen. Dafür müssen dann entweder Philipp Horn oder Justus Strelow weichen. Die Drei waren in der internen Qualifikation dicht beisammen und sollen alle eine Chance erhalten.

Während Kühn und Horn schon reichlich Weltcup-Erfahrung haben, ist es für Strelow erst der zweite Auftritt im Weltcup.

Strelow - das Küken im Team

Der 24-Jährige von der SG Stahl Schmiedeberg schnupperte in der vergangenen Saison beim Weltcup-Finale in Östersund erstmals große Biathlon-Luft und überzeugte bei seiner Premiere als 37. des Sprints und 30. der Verfolgung. Jetzt also wieder Östersund. Die Strecken kennt er schon, die Abläufe auch.

Seine ersten Kilometer auf Ski spulte der aktuell beste Biathlet Sachsens auf den Loipen in Altenberg ab. Weil die Familie den damaligen Biathlon-Trainer gut kannte, begann Strelow 2003 mit dem Biathlon.

Justus Strelow am Schießstand