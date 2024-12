Nach Platz 3 in der Verfolgung Voigt muss auf Massenstart in Annecy verzichten Stand: 22.12.2024 10:54 Uhr

Vanessa Voigt muss aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme eine Pause einlegen. Die deutsche Biathletin hat deswegen ihre Teilnahme am Massenstart am Sonntag (22.12.2024, 14.45 Uhr) in Annecy abgesagt.

Am Tag zuvor war Voigt in der Verfolgung dank vier fehlerfreier Schießeinlagen von Rang sechs aufs Podest vorgelaufen, auf der Strecke kam sie dort aber an ihre Grenzen. "Mir sind sehr die Körner ausgegangen. Ich wusste ganz genau, dass ich am Schießstand rocken muss, weil ich in der Loipe gemerkt habe, dass ich da gerade nicht mithalten kann ", sagte die 27-Jährige nach dem Rennen, das Franziska Preuß gewann, im Sportschau-Interview.

"Gesundheitliches Risiko so gering wie möglich halten"

Die Folge: Beim Massenstart wird sie nicht an den Start gehen, sondern eine Pause einlegen, um wieder zu Kräften zu kommen. "Es galt von Beginn an, jeden Tag neu zu entscheiden. Letztendlich haben wir uns gemeinsam gegen eine Teilnahme am Massenstart ausgesprochen, um das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich zu halten" , sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume. Der Fokus liege nun bereits auf den Rennen im neuen Jahr.

Das letzte Rennen im Jahr 2024 lässt auch Julia Tannheimer aus. Die 19-Jährige war bereits wegen Infektsymptomen in der Verfolgung nicht an den Start gegangen, nachdem sie sich schon im Sprint tags zuvor unwohl gefühlt hatte.