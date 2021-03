Dorothea Wierer und ihre zwei langen Minuten am Schießstand

Sportschau. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 21.03.2022. Das Erste.

Stolze 135 Sekunden stand Biathletin Dorothea Wierer in Österstund am Schießstand. Die Italienerin wollte bei starkem Wind möglichst Fehler vermeiden - und musste doch drei Mal in die Strafrunde.