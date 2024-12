Biathlon-Weltcup Uldal überrascht - starker Horn knapp am Podest vorbei Stand: 19.12.2024 15:28 Uhr

Im französischen Annecy hat Philipp Horn das Podest nur knapp verpasst. Überraschend setzte sich allerdings Martin Uldal vor Johannes Thingnes Bö durch.

Überflieger Johannes Thingnes Bö musste sich im französischen Annecy überraschend seinem Teamkollegen Simon Uldal geschlagen geben. Sprint-Dritter wurde der Schwede Sebastian Samuelsson. Als bester Deutscher verpasste Philipp Horn nur knapp das Podest.

Das Wetter hatte es zum Auftakt des letzten Weltcup-Wochenendes des Jahres in Annecy nicht gut gemeint. Nach einem veregneten Vormittag erwartete die 100 Athleten auf der Strecke keine leichten Schneebedingungen. Und im Stade de Biathlon Sylvie Becaert wurde jeder Fehlschuss mit einer Strafrunde bestraft.

Starker Horn knapp am Podest vorbei

Die Laufleistungen waren gut im DSV-Team. Doch für eine Platz unter den Besten war ein fehlerfreies Schießen gefragt.

Philipp Horn (0/1) war stark unterwegs, verpasste allerdings im Stehend-Anschlag eine Scheibe. Dank 90 prozentiger Trefferquote konnte er sich dennoch in der Spitzengruppe festsetzen und sich über die beste Leistung der Saison freuen.

Teamkollege Philipp Nawrath (1/0) hatte in Kontiolahti mit Platz drei sein erstes Podest gefeiert und in Hochfilzen als Achter die gute Form bestätigt.Auch bei der dritten Weltcup-Station des Winters sollte es ein Platz in den Top 8 werden. Platz vier und sechs ein Top-Ergebnis für die stärksten im DSV-Team. " Ich bin offensiv ins Rennen gegangen ", so Nawrath. " Mit einem Fehler bin ich zufrieden. "

Justus Strelow (0/0) blieb fehlerfrein und holte sich als 17. noch zahlreiche Weltcup-Punkte.

Kühn läuft der Bestform hinterher

Johannes Kühn (1/1) bekommt dagegen seine Stärken in diesem Winter noch nicht auf den Schnee. Nach zwei verpassten Scheiben musste sich sich der 33-Jährige mit Rang in den Top 30 begnügen.

Riethmüller kassiert vier Strafrunden

Auch Danilo Riethmüller hatte sich unter Wert verkauft, denn läuferisch gut unterwegs verpatzte er den ersten Stopp am Schießstand gründlich und kassierte schon Liegend drei Strafrunden. Stehend kam noch eine Runde dazu, damit musste der 25-jährigen Harzer um die Teilnahme am Verfolger zittern.

Simon Kaiser, beim Weltcup-Debüt als 38. im Sprint von Hochfilzen, wurde dieses Mal 39.