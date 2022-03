Neben Herrmann steht auch Stina Nilsson am Start

Das heiße aber nichts: "Ich freue mich, die Strecken aus Biathlonsicht zu inspizieren und den Schießstand genauer kennenzulernen. Ich habe gehört, dass es relativ windig sein kann" , sagte Herrmann, die zuletzt bei den Rennen in Kontiolahti/Finnland einen Sieg und einen dritten Platz holte. Und Wind ist ja nicht unbedingt der Freund der Sportarten-Wechslerin.

Sie ist ab dem Sprint am Freitag (14.30 Uhr im Sportschau-Livecenter) nicht die Einzige, die die Strecke schon kennt. Auch die 2015er-Siegerin Stina Nilsson durchläuft seit 2020 mit einer Waffe die Loipe und kehrt nun zurück, auch sie ist in Hochform. Sie hatte vor einer Woche Rang drei bei Herrmanns Sprint-Sieg in Kontiolahti belegt.

Biathlon-Männer beginnen bereits am Donnerstag

Im Süden Estlands beginnt am Donnerstag mit dem Männer-Sprint (14.30 Uhr im Sportschau-Livecenter) der vorletzte Weltcup der Saison. Erik Lesser, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel starten.

Auch da hat einer schon Bekanntschaft mit den Strecken gemacht: "Ich war schon 2010 im Rahmen der Europameisterschaften, an die ich gute Erinnerungen habe, auf den Strecken in Otepää unterwegs, allerdings hat sich seitdem ein bisschen was verändert. Der Schießstand ist etwas windanfällig, aber beherrschbar" , sagte Lesser, der am Saisonende seine Karriere beenden wird.

Lesser geht - Herrmann lässt Karriereende offen

"Die Gedanken an das Karriereende kann ich im Wettkampf gut ausblenden und mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Ich konnte aber gerade den Verfolger in Kontiolahti irgendwie anders genießen, und das werde ich auch in Otepää so machen. Ich will die Wettkämpfe ordentlich und fokussiert über die Bühne bekommen" , sagt der 33-Jährige. Im Verfolgungsrennen von Kontiolahti war er nach starker Aufholjagd Zweiter geworden.

Ob Denise Herrmann, wie Lesser ein 1988er-Jahrgang, über die Saison hinaus weitermacht, steht übrigens noch nicht fest. Sie wird sich vermutlich erst zum Saisonende oder nach der Saison entscheiden.