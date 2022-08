Sommer-WM im Biathlon Denise Herrmann WM-Zweite im Massenstart Stand: 28.08.2022 14:24 Uhr

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann hat bei der Sommer-WM in Ruhpolding den Massenstart-Titel knapp verpasst.

Die 33-Jährige lag am Sonntag nach den ersten drei Schießen vorne, leistete sich dann aber ihren einzigen Fehler und wurde noch von der dreimaligen Winter-Weltmeisterin Dorothea Wierer abgefangen.

Herrmann lag im Ziel 9,4 Sekunden hinter der Italienerin, die beim ersten Schießen einmal danebengelegen hatte. Dritte wurde Einzel-Weltmeisterin Marketa Davidova (Tschechien).

Wierer hatte am Freitag bereits den Supersprint gewonnen, ihre Landsfrau Lisa Vittozzi siegte am Samstag im Sprint, bei dem Herrmann Sechste wurde.

Im Massenstart lief Vanessa Voigt (24) als zweitbeste Deutsche auf den 18. Platz. Juliane Frühwirt, Janina Hettich und Anna Weidel landeten im 30er-Starterfeld auf den Plätzen 23, 24 und 25.

Einen großen sportlichen Wert hat die Sommer-WM nicht, auch wenn in Ruhpolding das bisher größte Starterfeld überhaupt dabei war. Die Rennen dienen eher der Leistungsüberprüfung und werden aus dem vollen Training heraus bestritten. In den vergangenen Jahren ließen die Deutschen wie fast alle anderen Top-Nationen dieses Event aus, auch in Bayern fehlten unter anderen Norwegen oder Frankreich.