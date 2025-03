Biathlon "Schwere Schäden" – Zeitplan für Biathlon-Weltcup geändert Stand: 11.03.2025 12:59 Uhr

In Slowenien zieht der Frühling mit Plustemperaturen und Dauerregen ein. Das ist nicht gut für den Biathlon-Weltcup in Pokljuka. Deshalb wurde der Zeitplan geändert.

Der Biathlon-Weltverband IBU hat den Zeitplan für den anstehenden Weltcup im slowenischen Pokljuka geändert. Wie der Verband am Dienstag (11.03.2025) mitteilte, finden am Donnerstag (13.03.2025) beide Einzel-Rennen statt. Beide Einzelrennen finden in verkürzter Form statt, die Frauen laufen demnach 12,5 Kilometer statt 15 Kilometer, die Männer 15 Kilometer statt 20 Kilometer. Die Frauen starten Donnerstag 11.30 Uhr, die Männer 15.15 Uhr. Freitag ist dafür Ruhetag.

Plusgrade und Dauerregen

"Aufgrund schlechter Wetterbedingungen in Pokljuka mit warmen Temperaturen und starkem Regen in den vergangenen zwei Tagen und als Wettervorschau musste der Zeitplan geändert werden" , heißt es in der Pressemitteilung der IBU. Für die kommenden Tage werden Temperaturen um die 4 Grad sowie starker Dauerregen erwartet.

"Regen und warmer Wind haben Schäden verursacht"

"Die Strecke war in der vergangenen Woche in großartigem Zustand, doch der Regen und warmer Wind haben schwere Schäden verursacht" , so Biathlon-Renndirektor Borut Nunar, der eine Verkürzung der Laufstrecke so begründet: "Wir können uns bei der Schneepräparation auf die 2,5- und 3-Kilometer-Schleife konzentrieren und den Freitag für die Wiederherstellung der Strecke nutzen."

Massenstarts und Mixed-Staffeln tauschen die Tage

"Es wird eine herausfordernde Woche - und wir müssen sie Tag für Tag angehen" , sagte Nunar. Auch das Programm am Wochenende wird verändert. Die ursprünglich für Sonntag (16.03.2025) geplanten Massenstarts finden bereits am Samstag statt. Die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel rutschen dafür auf den Sonntag.

Preuß will Gelb verteidigen

Die Einzelrennen am Donnerstag und Samstag sind dabei aus deutscher Sicht vor allem für Franziska Preuß wichtig. Die Weltcup-Gesamtspitzenreiterin will das Gelbe Trikot verteidigen, zuletzt beim Weltcup in Nove Mesto schrumpfte ihr Vorsprung auf Verfolgerin Lou Jeanmonnot deutlich zusammen.